Начало недели обещает приход грозовых дождей в большинство регионов Украины. Однако уже со второй ее половины вернутся дни без осадков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на этой неделе?

По словам Игоря Кибальчича, в начале недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями в большинстве регионов Украины. В Крыму пройдут сильные ливни. Но уже после 10 сентября под влиянием мощного и малоподвижного антициклона осадки покинут Украину. Температура ожидается на 3 – 5 градусов выше нормы.

У понедельник, 8 сентября, в большинстве областей Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ночью и утром в западной части местами возможен туман. Температура днем будет достигать +24...+29, на юге возможна жара до +32.

У вторник, 9 сентября, кратковременные дожди так же охватят большую территорию Украины. Под влиянием грозы местами ветер может усиливаться до 15 – 20 метров в секунду. Температура днем будет достигать +24...+29, в Одесской области до +31.

У среду, 10 сентября, ночью в северных, центральных и южных регионах, днем в Крыму и Приазовье пройдут умеренные, местами значительные дожди. Иногда осадки будут сопровождаться грозой и шквалами. Температура днем +23...+28, на Закарпатье до +31.

У четверг, 11 сентября, под влиянием мощного антициклона с северо-востока по всей Украине установится малооблачная и сухая погода, без осадков. Температура днем +24...+29.

У пятницу, 12 сентября, антициклональная погода продлится, поэтому осадков не предвидится. Только на крайнем западе утром и днем возможны грозовые дожди. Температура днем +22...+27.

У субботу, 13 сентября, небольшие дожди возможны в Крыму, на Донбассе и в Приазовье, на остальной территории Украины сохранится погода без осадков. Днем воздух прогреется до +22...+27.

У воскресенье, 14 сентября, погодные условия в Украине будет определять выступление антициклона с северо-востока Европы, поэтому прогнозируется устойчивая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +23...+28.

