Грозові дощі переростуть у суху теплу погоду: прогноз погоди на тиждень
- На початку тижня в Україні очікуються грозові дощі, зокрема сильні зливи в Криму, але з другої половини тижня встановиться суха погода.
- Антициклональна погода триватиме з четверга, принісши малохмарну та суху погоду, без опадів у більшості регіонів України.
- Температура повітря протягом тижня коливатиметься від +22 до +32 градусів, загалом до 3 – 5 градусів вище за норму.
Початок тижня обіцяє прихід грозових дощів у більшість регіонів України. Проте вже з другої його половини повернуться дні без опадів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Якою буде погода цього тижня?
За словами Ігоря Кібальчича, на початку тижня очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами в більшості регіонів України. У Криму пройдуть сильні зливи. Але вже після 10 вересня під впливом потужного та малорухливого антициклону опади покинуть Україну. Температура очікується на 3 – 5 градусів вище за норму.
У понеділок, 8 вересня, у більшості областей України пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди у супроводі грози. Вночі та вранці у західній частині місцями можливий туман. Температура вдень сягатиме +24...+29, на півдні можлива спека до +32.
У вівторок, 9 вересня, короткочасні дощі так само охоплять більшу територію України. Під впливом грози місцями вітер може посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду. Температура вдень сягатиме +24...+29, на Одещині до +31.
У середу, 10 вересня, вночі у північних, центральних та південних регіонах, вдень у Криму та Приазов'ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Часом опади супроводжуватимуться грозою та шквалами. Температура вдень +23...+28, на Закарпатті до +31.
У четвер, 11 вересня, під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода, без опадів. Температура вдень +24…+29.
У п'ятницю, 12 вересня, антициклональна погода триватиме, тому опадів не передбачається. Лише на крайньому заході вранці та вдень можливі грозові дощі. Температура вдень +22...+27.
У суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму, на Донбасі та у Приазов'ї, на решті території України утримається погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +22…+27.
У неділю, 14 вересня, погодні умови в Україні визначатиме виступ антициклону з північного сходу Європи, тому прогнозується стійка погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +23…+28.
Яким буде вересень?
Ігор Кібальчич очікує, що загальна кількість опадів у вересні буде нижче за норму в середньому на 20 – 40%. Дощів буде обмаль. Інтенсивність опадів виявиться недостатньою для повноцінного зволоження ґрунту, ризикуючи викликати посуху в окремих областях.
Тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження.
Перші осінні заморозки на ґрунті можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.