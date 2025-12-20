Где ударят самые большие морозы, будет ли снег и метели: интервью о погоде на Рождество и до Нового года 2026

Зима в Украине в этом году началась с плюсовых температур, отсутствия устойчивого мороза и снега. Первая половина декабря была сухой, теплой и с определенным дефицитом осадков во всех областях. Но уже ближе к рождественским праздникам погода станет более зимней, а температура серьезно изменится.

О том, придет ли настоящая зима в ближайшее время, какую же погоду ждать на Рождество, выпадет ли снег, когда наиболее ощутимо ударят морозы и каким областям прежде всего ждать похолодания – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Когда в Украине начнется похолодание?

У нас первая половина декабря в основном сопровождалась теплой погодой. Что ждать дальше – будет еще теплее или, возможно, все же начнется похолодание?

Да, действительно, у нас предполагается определенное снижение температуры, но где-то уже с 24 декабря. До этой даты удержится спокойный характер погоды благодаря влиянию поля повышенного атмосферного давления, без осадков.

Лишь 21 декабря в западных областях местами возможен небольшой дождь, ночью – с мокрым снегом. Но в целом осадков не ожидаем, будет наблюдаться заоблачное небо, в большинстве областей периодически возможны туманы, которые будут вызывать ухудшение видимости.

Ожидается также слабый ветер переменных направлений, влажность воздуха будет оставаться высокой. Давление и температура не будут испытывать ощутимых колебаний. В следующие несколько дней температура как в дневные, так и в ночные часы будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Несколько теплее будет в западной и южной частях страны, там ожидается в дневные часы от 1 до 6 градусов тепла.



На рождественские праздники в Украине ожидается похолодание / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Где будут морозы до -13 градусов?

То есть похолодание уже возможно именно с 24 декабря на Святвечер, накануне Рождества?

Да, все правильно. Если говорить о снижении температуры, то ее стоит ожидать в течение 23 – 24 декабря, 24-го это будет наиболее ощутимо.

Сейчас нашу погоду формирует поле повышенного атмосферного давления, которое было, скажем так, с юго-запада, с юго-востока Европы. А вот начиная с 23 – 24 декабря будет перестройка на влияние антициклона, снова ожидается поле повышенного атмосферного давления, но уже с севера, поэтому воздушные потоки будут поступать к нам с северных широт и приносить более прохладную воздушную массу, морозную.

24 и 25 декабря ночью и днем во многих областях температура воздуха еще будет держаться на уровне от -3 градусов до +3 градусов. Но на Закарпатье и в южных областях будет несколько теплее, там ожидается от +1 до +7 градусов.

Однако с 24-го числа ожидается снижение температуры на Левобережье, в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, где температура в течение суток будет от 0 до 6 градусов мороза. В то же время ночью на востоке и северо-востоке в ночь на 24 декабря может быть даже до 10 градусов мороза.

Уже после 25 декабря продолжит удерживаться погода без осадков, под влиянием того же самого антициклона с северных широт. И температура уже ночью будет от -4 до -10 градусов, на Левобережье местами может быть и до 13 градусов мороза. Это уже после 25-го числа.

В дневные часы также будет холодно – ожидается около 6 градусов мороза. То есть плюсов уже практически не останется по территории Украины. Лишь на крайнем юге и крайнем западе днем температура воздуха может быть около 0 градусов, но ночью там, как и в западной части, также может быть от 1 до 7 градусов мороза.

Выпадет ли снег на Рождество и возможны ли метели?

У нас пока преобладает сухая погода, без осадков. Возможно ли, что на Рождество вместе с похолоданием в Украину придет снег?

Во время похолодания определенные такие процессы могут быть, но они достаточно локальные, разве что по западным областям. Вот 24 декабря в большинстве западных областей возможны небольшой мокрый снег и дождь.

Но в других областях никаких осадков мы не ожидаем. Будет сохраняться более влажная погода, возможна морось и может что-то "пролетать", но о снежном покрове речь не идет. После 24-го числа, из-за большего мороза, влага может немного снизиться.

Сейчас стоит обратить внимание, что у нас есть туманы, и не только в ночные и утренние часы, но и во многих областях они остаются и днем. Поэтому я советую быть осторожными на дорогах, и следить за новыми предупреждениями от наших гидрометеорологических организаций.

А вот именно на Рождество, то есть во время похолоданий и морозов, возможны ли метели, например, в Карпатах?

Метели – нет, потому что из-за антициклона сохраняется достаточно спокойная синоптическая ситуация. Но вот 24 декабря там, возможно, какие-то снежинки будут пролетать. Но это не такие осадки, чтобы аж начало засыпать. Разве что с 24-го немного снежок может добавить белого цвета в пейзажи Карпат, но не более.



Метелей в Карпатах в ближайшее время не предвидится / ГСЧС Украины

Чего ждать от погоды на Новый год?

Есть ли какие-то предварительные прогнозы, какой будет погода на Новый год 2026? Возможно, будут какие-то кардинальные изменения по сравнению с Рождеством?

Пока что можем говорить максимум до 29 декабря, потому что в дальнейшем даже если и есть какие-то расчеты, они могут кардинально измениться. Поэтому, лучше мы не будем вводить пользователей в заблуждение или давать надежды, которые могут не оправдаться.

До 29 декабря у нас будет сохраняться погода в основном без осадков. Только, как я уже говорила, возможен незначительный мокрый снег в западных областях 24-го числа. Сейчас температурные показатели также пока морозные.

После 24 декабря, когда снизится температура, то в примерно таких же пределах она будет удерживаться в дальнейшем. Дневные максимумы также в большинстве областей составят от 0 до 6 градусов мороза, в восточной и северной части страны возможно даже несколько прохладнее – может быть до 8 или даже 9 градусов мороза в дневные часы.

В западных и южных областях ночью ожидается от 1 до 7 градусов мороза, а днем – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Когда метеорологическая зима наконец придет в Украину?

Если учитывать текущие показатели температуры – наступила ли у нас уже метеорологическая зима?

Начиная с 24 декабря, скорее всего, уже по многим метеостанциям начнут переходить на метеорологическую зиму. Сейчас еще у нас преимущественно плюсовые значения в большинстве регионов, поэтому пока нет стабильного перехода.



Метеорологическая зима пока не началась / Фото GettyImages

В южной части страны вскоре ожидается около 0 градусов, но сейчас там сохраняется достаточно теплая температура. Не является ли это аномальным для нас?

Мы всегда сравниваем температурные показатели с нормой. Вот, например, 18 декабря, у нас среднесуточная температура по территории Украины была от 0 до 6 градусов тепла. В Киеве она была от 1 до 7 градусов тепла, что на 4 – 8 градусов выше нормы.

Только в Волынской, Ровненской и Черновицкой областях температура близка к норме. В западных областях, как мы сейчас видим, по тому, что там содержится, в целом преобладает типичная погода.

И поскольку в дальнейшем, с 24 декабря, ожидается снижение температуры, то как раз температура будет выравниваться ближе к норме, как для декабря.