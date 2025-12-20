Де вдарять найбільші морози, чи будуть сніг і хуртовини: інтерв'ю про погоду на Різдво і до Нового 2026 року

Зима в Україні цього року розпочалася з плюсових температур, відсутності стійкого морозу і снігу. Перша половина грудня була сухою, теплою та з певним дефіцитом опадів у всіх областях. Але вже ближче до різдвяних свят погода стане більш зимовою, а температура серйозно зміниться.

Про те, чи прийде справжня зима найближчим часом, яку ж погоду чекати на Різдво, чи випаде сніг, коли найбільш відчутно вдарять морози і яким областям насамперед чекати похолодання – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Коли в Україні розпочнеться похолодання?

У нас перша половина грудня здебільшого супроводжувалася теплою погодою. Що чекати далі – буде ще тепліше чи, можливо, все ж таки почнеться похолодання?

Так, дійсно, у нас передбачається певне зниження температури, але десь вже з 24 грудня. До цієї дати утримається спокійний характер погоди без опадів завдяки впливу поля підвищеного атмосферного тиску.

Лише 21 грудня в західних областях місцями можливий невеликий дощ, вночі – з мокрим снігом. Але загалом опадів не очікуємо, буде спостерігатися захмарене небо, в більшості областей періодично можливі тумани, які спричинятимуть погіршення видимості.

Очікується також слабкий вітер змінних напрямків, вологість повітря залишатиметься високою. Тиск та температура не зазнаватимуть відчутних коливань. У наступні кілька днів температура як у денні, так і в нічні години коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Дещо тепліше буде в західній та південній частинах країни: там очікується в денні години від 1 до 6 градусів тепла.



На різдвяні свята в Україні очікується похолодання / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Де будуть морози до -13 градусів?

Тобто похолодання вже можливе саме з 24 грудня на Святвечір, напередодні Різдва?

Так, все правильно. Якщо говорити про зниження температури, то її варто очікувати впродовж 23 – 24 грудня, 24-го це буде найбільш відчутно.

Нині нашу погоду формує поле підвищеного атмосферного тиску, яке було, скажімо так, з південного заходу, з південного сходу Європи. А ось починаючи з 23 – 24 грудня буде перебудова на вплив антициклону, знову очікується поле підвищеного атмосферного тиску, але вже з півночі, тому повітряні потоки будуть надходити до нас із північних широт і приносити більш прохолодну повітряну масу, морозну.

24 і 25 грудня вночі й удень у багатьох областях температура повітря ще триматиметься на рівні від -3 до +3 градусів. Але на Закарпатті та в південних областях буде дещо тепліше: там очікується від +1 до +7 градусів.

Проте з 24-го числа очікуються зниження температури на Лівобережжі, у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, де температура протягом доби буде від 0 до 6 градусів морозу. Водночас уночі на сході та північному сході в ніч на 24 грудня може бути навіть до 10 градусів морозу.

Уже після 25 грудня продовжить утримуватися погода без опадів під впливом того ж самого антициклону з північних широт. І температура вже вночі буде від -4 до -10 градусів, на Лівобережжі місцями може бути й до 13 градусів морозу. Це вже після 25-го числа.

У денні години також буде холодно – очікується близько 6 градусів морозу. Тобто плюсів уже фактично не залишиться по території України. Лише на крайньому півдні та крайньому заході вдень температура повітря може бути близько 0 градусів, але вночі там, як і в західній частині, також може бути від 1 до 7 градусів морозу.

Чи випаде сніг на Різдво і чи можливі хуртовини?

У нас наразі переважає суха погода, без опадів. Чи можливо, що на Різдво разом із похолоданням в Україну прийде сніг?

Під час похолодання певні такі процеси можуть бути, але вони досить локальні, хіба що по західних областях. Ось 24 грудня у більшості західних областей можливі невеликий мокрий сніг та дощ.

Але в інших областях жодних опадів ми не очікуємо. Зберігатиметься більш волога погода, можлива мряка і може щось пролітати, але про сніговий покрив не йдеться. Після 24-го числа, через більший мороз, волога може трохи знизитися.

Нині варто звернути увагу, що в нас є тумани, і не лише в нічні та ранкові години, але й у багатьох областях вони залишаються і вдень. Тому я раджу бути обережними на дорогах і стежити за новими попередженнями від наших гідрометеорологічних організацій.

А от саме на Різдво, тобто під час похолодань і морозів, чи можливі хуртовини, наприклад, у Карпатах?

Хуртовини – ні, тому що через антициклон зберігається досить спокійна синоптична ситуація. Але ось 24 грудня там, можливо, якісь сніжинки пролітатимуть. Але це не такі опади, щоб аж почало засипати. Хіба з 24-го трохи сніжку може додати білого кольору в пейзажі Карпат, але не більше.



Хуртовин у Карпатах найближчим часом не передбачається / ДСНС України

Що чекати від погоди на Новий рік?

Чи є якісь попередні прогнози, якою буде погода на Новий 2026 рік? Можливо, будуть якісь кардинальні зміни у порівнянні з Різдвом?

Поки що можемо говорити максимум до 29 грудня, тому що надалі, навіть якщо і є якісь розрахунки, вони можуть кардинально змінитися. Тому краще ми не будемо вводити користувачів в оману чи давати надії, які можуть не виправдатися.

До 29 грудня в нас буде зберігатися погода здебільшого без опадів. Лише, як я вже казала, можливий невеликий мокрий сніг у західних областях 24-го числа. Нині температурні показники також поки що морозні.

Після 24 грудня, коли знизиться температура, то у приблизно таких же межах вона буде утримуватися надалі. Денні максимуми також у більшості областей становитимуть від 0 до 6 градусів морозу, у східній та північній частині країни можливо навіть дещо прохолодніше – може бути до 8 або ж навіть 9 градусів морозу в денні години.

У західних та південних областях уночі очікується від 1 до 7 градусів морозу, а вдень – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Коли метеорологічна зима нарешті прийде в Україну?

Якщо зважати на поточні показники температури, чи настала в нас уже метеорологічна зима?

Починаючи з 24 грудня, радше за все, уже по багатьох метеостанціях почнуть переходити на метеорологічну зиму. Сьогодні ще в нас переважно плюсові значення у більшості регіонів, тому поки що немає стабільного переходу.



Метеорологічна зима поки не почалася / Фото Getty Images

У південній частині країни невдовзі очікується близько 0 градусів, але нині там зберігається досить тепла температура. Чи не є це аномальним для нас?

Ми завжди порівнюємо температурні показники з нормою. Ось, наприклад, 18 грудня у нас середньодобова температура по території Україні була від 0 до 6 градусів тепла. У Києві вона була від 1 до 7 градусів тепла, що на 4 – 8 градусів вище за норму.

Лише у Волинській, Рівненській і Чернівецькій областях температура є близькою до норми. У західних областях, як ми бачимо з того, що там утримується, загалом переважає типова погода.

І оскільки надалі, з 24 грудня, очікується зниження температури, то якраз температура буде вирівнюватися ближче до норми як для грудня.