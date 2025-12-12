Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды на выходных
- На выходных в Украине ожидаются мокрая и ветреная погода с минусовой температурой.
- Синоптики предупреждают о сильном ветре на Левобережье и тумане на Закарпатье и в Карпатах 13 декабря.
На выходных почти по всей Украине будет мокрая и ветреная погода. Столбик термометра будет показывать минусовую температуру воздуха.
В Укргидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях, которые частично накроют страну в субботу, 13 декабря, передает 24 Канал.
Какая погода будет на выходных?
Так, синоптики предупреждают, что ночью и утром, 13 декабря, на Левобережье будет сильный ветер с порывами 15 – 20 метров в секунду. На Закарпатье и в Карпатах ожидается туман. Речь идет о видимости 200 – 500 метров.
Где в Украине будет сильный ветер и туман / Фото Укргидрометцентр
Также ночью в субботу, кроме юго-запада, в Украине местами небольшой дождь со снегом. Днем осадков не предвидится.
Температура воздуха в течение суток на северо-востоке и востоке страны будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза. На западе и юге страны днем 1 – 6 градусов тепла. На остальной территории от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
В воскресенье, 14 декабря, в большинстве областей будет идти дождь и мокрый снег. Только на западе страны будет преимущественно без осадков. На дорогах Левобережья местами гололедица.
На большей части территории Украины температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла. На северо-востоке и востоке страны ночью 1 – 8 градусов мороза, днем около 0.
Какой будет зима в Украине?
- Зима в Украине будет теплее нормы. За последние 30 лет средняя температура января и февраля выросла на 2 – 2,5 градуса, и в этом году ожидается примерно плюс 1,5 – 2 градуса к норме.
- Большинство зимних дней будут теплее, чем обычно, хотя короткие периоды сильных похолоданий все же возможны.
- Погода может резко меняться: ожидаются колебания температуры, различные виды осадков и даже опасные явления.