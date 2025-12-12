Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды на выходных

На выходных почти по всей Украине будет мокрая и ветреная погода. Столбик термометра будет показывать минусовую температуру воздуха.

В Укргидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях, которые частично накроют страну в субботу, 13 декабря, передает 24 Канал.

Смотрите также Дождь со снегом, туман и морозы: прогноз погоды на 13 декабря

Какая погода будет на выходных?

Так, синоптики предупреждают, что ночью и утром, 13 декабря, на Левобережье будет сильный ветер с порывами 15 – 20 метров в секунду. На Закарпатье и в Карпатах ожидается туман. Речь идет о видимости 200 – 500 метров.

Где в Украине будет сильный ветер и туман / Фото Укргидрометцентр

Также ночью в субботу, кроме юго-запада, в Украине местами небольшой дождь со снегом. Днем осадков не предвидится.

Температура воздуха в течение суток на северо-востоке и востоке страны будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза. На западе и юге страны днем 1 – 6 градусов тепла. На остальной территории от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В воскресенье, 14 декабря, в большинстве областей будет идти дождь и мокрый снег. Только на западе страны будет преимущественно без осадков. На дорогах Левобережья местами гололедица.

На большей части территории Украины температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла. На северо-востоке и востоке страны ночью 1 – 8 градусов мороза, днем около 0.

Какой будет зима в Украине?