Синоптики попередили про значне погіршення погоди на вихідних
- На вихідних в Україні очікуються мокра і вітряна погода з мінусовою температурою.
- Синоптики попереджають про сильний вітер на Лівобережжі та туман на Закарпатті і в Карпатах 13 грудня.
На вихідних майже по всій Україні буде мокра і вітряна погода. Стовпчик термометра показуватиме мінусову температуру повітря.
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні погодні явища, які частково накриють країну у суботу, 13 грудня, передає 24 Канал.
Яка погода буде на вихідних?
Так, синоптики попереджають, що вночі та вранці, 13 грудня, на Лівобережжі буде сильний вітер з поривами 15 – 20 метрів на секунду. На Закарпатті та в Карпатах очікується туман. Йдеться про видимість 200 – 500 метрів.
Де в Україні буде сильний вітер і туман / Фото Укргідрометцентр
Також вночі у суботу, окрім південного заходу, в Україні місцями невеликий дощ зі снігом. Вдень опадів не передбачається.
Температура повітря протягом доби на північному сході та сході країни коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу. На заході та півдні країни вдень 1 – 6 градусів тепла. На решті території від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
У неділю, 14 грудня, в більшості областей йтиме дощ та мокрий сніг. Лише на заході країни буде переважно без опадів. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця.
На переважній частині території України температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла тепла. На північному сході та сході країни вночі 1 – 8 градусів морозу, вдень близько 0.
Якою буде зима в Україні?
- Зима в Україні буде теплішою за норму. За останні 30 років середня температура січня та лютого зросла на 2 – 2,5 градуси, і цього року очікується приблизно плюс 1,5 – 2 градуси до норми.
- Більшість зимових днів будуть теплішими, ніж зазвичай, хоча короткі періоди сильних похолодань усе ж можливі.
- Погода може різко змінюватися: очікуються коливання температури, різні види опадів і навіть небезпечні явища.