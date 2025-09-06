Погода в Украине в течение выходных 6 – 7 сентября в большинстве областей будет достаточно теплой. Синоптики не прогнозируют значительных осадков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Какой будет погода на выходных?

По словам синоптика, под влиянием выступления антициклона с северо-востока Европы на территории Украины на выходных ожидается устойчивая погода с комфортными температурными показателями и малооблачным небом. Однако на крайнем западе малоподвижный атмосферный фронт вызовет кратковременные грозовые ливни в дневное и вечернее время.

В субботу, 6 сентября в западных регионах существенных осадков не ожидается. Только днем и вечером во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областях пройдут грозовые дожди.

Также возможны град и шквалы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет юго-восточным, до 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем – от +27 до +32 градусов.

Зато в северных областях, как сообщил Кибальчич, под влиянием выступления антициклона ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром на этой части Украины местами также возможен туман.

Ветер ожидается северо-восточным со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать в диапазоне +8 – +13 градусов, днем – +23 – +28 градусов.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность. Осадков также не ожидается. Ночью и утром там возможен слабый туман. Синоптик прогнозирует ветер северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, в дневные часы – от +25 до +30 градусов.

Тогда как на юге Украины будет преобладать малооблачная и теплая погода без осадков. Ветер также будет северо-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14 – +19 градусов, днем – +26 – +31 градусов.

В восточной части страны под влиянием области высокого давления осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9 – +14 градусов, днем – +23 – +28 градусов.

В воскресенье, 7 сентября, в западных регионах Украины ночью не ожидается значительных осадков. Зато днем местами пройдут грозовые дожди, также возможны град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Ночью и утром местами будет туман.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит +11 – +16 градусов, днем – +25 – +30 градусов. В Карпатах ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов тепла, днем – +20 – +25 градусов.

В северной части страны продолжится период солнечной и сухой погоды. Ветер будет северо-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9 – +14 градусов, днем – +22 – +27 градусов.

Тогда как в центральных областях прогнозируют переменную облачность. Осадков также не ожидается. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.

В южной части страны и в Крыму будет преобладать малооблачная и теплая погода без осадков. Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +14 – +19 градусов, днем – +26 – +31 градусов.

Тогда как в восточных регионах страны ожидается переменная облачность. Там выходные пройдут без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным, до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9 – +14 градусов, днем – +25 – +30 градусов.

