Погода в Україні впродовж вихідних 6 – 7 вересня у більшості областей буде досить теплою. Синоптики не прогнозують значних опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Якою буде погода на вихідних?

За словами синоптика, під впливом виступу антициклону з північного сходу Європи на території України на вихідних очікується стійка погода з комфортними температурними показниками та малохмарним небом. Проте на крайньому заході малорухомий атмосферний фронт спричинить короткочасні грозові зливи у денний та вечірній час.

У суботу, 6 вересня в західних регіонах істотних опадів не очікується. Лише вдень та ввечері у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Волинській областях пройдуть грозові дощі.

Також можливі град та шквали зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер буде південно-східним, до 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів, вдень – від +27 до +32 градусів.

Натомість у північних областях, як повідомив Кібальчич, під впливом виступу антициклону очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці на цій частині України подекуди також можливий туман.

Вітер очікується північно-східним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні +8 – +13 градусів, вдень – +23 – +28 градусів.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність. Опадів також не очікується. Вночі та вранці там можливий слабкий туман. Синоптик прогнозує вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів, в денні години – від +25 до +30 градусів.

Тоді як на півдні України переважатиме малохмарна та тепла погода без опадів. Вітер також буде північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14 – +19 градусів, вдень – +26 – +31 градусів.

У східній частині країни під впливом області високого тиску опадів не передбачається. Вітер буде північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +9 – +14 градусів, вдень – +23 – +28 градусів.

У неділю, 7 вересня, у західних регіонах України вночі не очікується значних опадів. Натомість вдень місцями пройдуть грозові дощі, також можливі град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Вночі та вранці подекуди буде туман.

Очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме +11 – +16 градусів, вдень – +25 – +30 градусів. У Карпатах вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів тепла, вдень – +20 – +25 градусів.

У північній частині країни продовжиться період сонячної та сухої погоди. Вітер буде північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9 – +14 градусів, вдень – +22 – +27 градусів.

Тоді як у центральних областях прогнозують мінливу хмарність. Опадів також не очікується. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 градусів, вдень – від +25 до +30 градусів.

У південній частині країни та у Криму переважатиме малохмарна і тепла погода без опадів. Очікується вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +14 – +19 градусів, вдень – +26 – +31 градусів.

Тоді як у східних регіонах країни очікується мінлива хмарність. Там вихідні минуть без істотних опадів. Вітер буде північно-східним, до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +9 – +14 градусів, вдень – +25 – +30 градусів.

