На выходных 20 – 21 сентября в большинстве областей Украины ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Повышение температуры воздуха, особенно днем, будет обеспечиваться антициклоном со стороны Балканского полуострова.

Только в субботу на севере Левобережья возможны небольшие кратковременные дожди, а в низменных местностях – туман ночью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Какой будет погода 20 сентября?

На Западе существенных осадков не будет. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет западный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью составит +8 – +13, а днем +22 – +27.

На Севере только ночью местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, скорость – 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температуру прогнозируют в пределах +7 – +12, а днем +19 – +24.

У Центре будет переменная облачность, без осадков. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать +10 – +15, а днем +20 – +25.

На Юге будет солнечно, без осадков. Ветер – северо-западный, также 7 – 12 метров в секунду.

Ночью будет +13 – +18 градусов тепла, а днем +23 – +28.

На Востоке прогнозируют кратковременный дождь и грозы. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, но днем возможно усиление до 15 – 17 метров в секунду.

Ночью будет +8 – +13 градусов тепла, днем – +18 – +23.

Какой будет погода 21 сентября?

На Западе в воскресенье будет малооблачно. Ночью и утром возможен небольшой туман. Ветер будет преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать +10 – +15, а днем +24 – +29.

На Севере тоже будет малооблачно и сухо. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +7 до +12, а днем от +23 до +28.

У Центре также прогнозируют солнечную погоду без осадков. Ночью и утром местами предупреждают о тумане. Ветер в этот день будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +8 – +13, а днем будет +22 – +27.

На Юге также будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер – переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночью прогнозируют +12 – +17, а днем +22 – +27.

Малооблачная и сухая погода будет и на Востоке. Ветер – северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +6 – +11, а днем +20 – +25.

