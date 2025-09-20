Лето задержится, но без дождя и тумана не обойдется: какой будет погода на выходных
- На выходные 20 – 21 сентября в Украине прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода.
- На незначительной территории страны возможны кратковременные дожди; то же время во многих регионах ночью и утром прогнозируют туманы.
На выходных 20 – 21 сентября в большинстве областей Украины ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Повышение температуры воздуха, особенно днем, будет обеспечиваться антициклоном со стороны Балканского полуострова.
Только в субботу на севере Левобережья возможны небольшие кратковременные дожди, а в низменных местностях – туман ночью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.
Какой будет погода 20 сентября?
На Западе существенных осадков не будет. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет западный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью составит +8 – +13, а днем +22 – +27.
На Севере только ночью местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, скорость – 7 – 12 метров в секунду.
Ночью температуру прогнозируют в пределах +7 – +12, а днем +19 – +24.
У Центре будет переменная облачность, без осадков. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночью термометры будут показывать +10 – +15, а днем +20 – +25.
На Юге будет солнечно, без осадков. Ветер – северо-западный, также 7 – 12 метров в секунду.
Ночью будет +13 – +18 градусов тепла, а днем +23 – +28.
На Востоке прогнозируют кратковременный дождь и грозы. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, но днем возможно усиление до 15 – 17 метров в секунду.
Ночью будет +8 – +13 градусов тепла, днем – +18 – +23.
Какой будет погода 21 сентября?
На Западе в воскресенье будет малооблачно. Ночью и утром возможен небольшой туман. Ветер будет преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью термометры будут показывать +10 – +15, а днем +24 – +29.
На Севере тоже будет малооблачно и сухо. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +7 до +12, а днем от +23 до +28.
У Центре также прогнозируют солнечную погоду без осадков. Ночью и утром местами предупреждают о тумане. Ветер в этот день будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью опустится до +8 – +13, а днем будет +22 – +27.
На Юге также будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер – переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Ночью прогнозируют +12 – +17, а днем +22 – +27.
Малооблачная и сухая погода будет и на Востоке. Ветер – северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит +6 – +11, а днем +20 – +25.
Погода в Украине: последние новости
На днях на горе Поп Иван Черногорский температура упала до -2. Правда, заморозков на остальной территории Украины до конца этой недели еще ожидать не стоит.
Но уже после 25 сентября Украину накроет похолодание из-за поступления холодного воздуха с севера и северо-запада. В этот же период на Прикарпатье возможен снег.