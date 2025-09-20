На вихідних 20 – 21 вересня у більшості областях України очікується переважно сонячна та суха погода. Підвищення температури повітря, особливо вдень, забезпечуватиметься антициклоном зі сторони Балканського півострова.

Лише у суботу на півночі Лівобережжя можливі невеликі короткочасні дощі, а у низинних місцевостях – туман вночі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Дивіться також Тепло і трохи дощу: прогноз погоди на 20 вересня

Якою буде погода 20 вересня?

На Заході істотних опадів не буде. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде західний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +8 – +13, а вдень +22 – +27.

На Півночі лише вночі місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде північно-західний, швидкість – 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі температуру прогнозують у межах +7 – +12, а вдень +19 – +24.

У Центрі буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть +10 – +15, а вдень +20 – +25.

На Півдні буде сонячно, без опадів. Вітер – північно-західний, також 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі буде +13 – +18 градусів тепла, а вдень +23 – +28.

На Сході прогнозують короткочасний дощ та грози. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, але вдень можливе посилення до 15 – 17 метрів за секунду.

Вночі буде +8 – +13 градусів тепла, вдень – +18 – +23.

Якою буде погода 21 вересня?

На Заході в неділю буде малохмарно. Вночі та вранці можливий невеликий туман. Вітер буде переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть +10 – +15, а вдень +24 – +29.

На Півночі теж буде малохмарно та сухо. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +7 до +12, а вдень від +23 до +28.

У Центрі також прогнозують сонячну погоду без опадів. Вночі та вранці місцями попереджають про туман. Вітер цього дня буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до +8 – +13, а вдень буде +22 – +27.

На Півдні також буде малохмарно та сухо. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер – змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі прогнозують +12 – +17, а вдень +22 – +27.

Малохмарна та суха погода буде й на Сході. Вітер – північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі температура повітря становитиме +6 – +11, а вдень +20 – +25.

Погода в Україні: останні новини