Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи в ефірі Ранок.LIVE.
Дивіться також Грози, тумани й поривчасті вітри, але переважно тепло: прогноз погоди на тиждень
Коли в Україні впаде температура?
Так, щонайменше до 24 вересня в Україні утримуватиметься тепла погода завдяки антициклону та теплій повітряній масі.
Температура вдень буде на рівні +20…+25, на півдні місцями термометри показуватимуть аж до +29. Особливо тепло буде найближчими вихідними, 21 та 22 вересня. Така погода буде аж до наступної середи.
Але після 25-го очікується зміна синоптичної ситуації – з півночі та північного заходу може надійти холодніше повітря, що призведе до зниження температури,
– вказала Птуха.
Чи буде в Україні сніг?
У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що починаючи з 24 вересня очікується зміна погодних умов. Температура суттєво знизиться, прогнозуються помірні опади у вигляді дощу. У високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу.
Синоптикиня Наталія Птуха, також коментуючи сніг, наголосила, що атмосфера дуже рухлива й мінлива. Зараз можна говорити лише про наявність певної тенденції.
Однак вже нині термометри у Карпатах подекуди показують мінусову температуру. Як розповіли в ДСНС, 18 вересня на горі Піп Іван Чорногірський похолодало до -2 градусів.