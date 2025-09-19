Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 20 сентября?
Синоптики обещают переменную облачность. В субботу будет без осадков, только в восточных и Сумской областях небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +10...+15 градусов; днем +19...+24, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до +27 градусов.
Прогноз погоды на 20 сентября в Киеве и Киевской области
В столичном регионе также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24; в Киеве ночью +11...+13, днем +20...+22 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +24...+26
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +21...+23
- Винница +21...+23
- Одесса +24...+26
- Николаев +22...+24
- Херсон +22...+24
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +21...+23
- Чернигов +19...+21
- Сумы +19...+21
- Полтава +20...+22
- Днепр +20...+22
- Запорожье +22...+24
- Донецк +20...+22
- Луганск +20...+22
- Харьков +20...+22
Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / Укргидрометцентр
Будет ли снег в сентябре?
В Укргидрометцентре прокомментировали заявления, которые распространили СМИ. По словам синоптиков, похолодание на днях действительно ожидается, но что-то конкретное говорить рано.
По расчетам нескольких прогностических моделей после 25 сентября действительно ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера, но точнее об этом можно говорить после обновления модельных данных в начале следующей недели,
– объяснили 18 сентября в ведомстве.
В тот же день в Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии в комментарии 24 Каналу сказали: снег и мокрый снег может выпасть в высокогорье Карпат.