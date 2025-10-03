Укр Рус
Ждать ли сильных и затяжных дождей в октябре
3 октября, 20:00
Ждать ли сильных и затяжных дождей в октябре

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • В октябре ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, что примерно в пределах нормы.
  • Наталья Птуха отметила, что октябрь является переходным месяцем, и погода может быть влажной или засушливой, в зависимости от синоптических процессов.

Октябрь начался с дождливой погоды. Синоптик ответила, готовиться ли нам к затяжной непогоде.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Какими будут дожди в октябре?

Как рассказала Птуха, в октябре месячное количество осадков ожидается на уровне 31– 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51– 101 миллиметр, что примерно в пределах нормы.

Относительно того, будут ли затяжные дожди, синоптик ответила, что октябрь – это переходный месяц.

Все зависит от синоптических процессов в этом сезоне. Бывают и наоборот засушливые, но чаще всего в октябре уже такая более влажная погода,
– указала она.

Наталья Птуха отметила, что сейчас Украина находится в фазе, когда атмосферные приносят влагу. С точки зрения аграриев, это не плохо, поскольку еще с лета у нас продолжалась засуха. Особенно она затянулась в южных регионах. И сейчас, после этих дождей, это хоть немного изменится.

Какой будет погода в октябре?

  • Наталья Птуха отметила, что ближайшие 5 – 7 дней резкого потепления в Украине не будет. Небольшой рост температуры будет на юго-востоке на выходных и в начале следующей недели.

  • Синоптик предположила, что потеплеть может в третьей декаде октября. То есть немного выше показатели, чем присущи этому месяцу. Однако это лишь предварительный прогноз.

  • Пока что снега ожидать не стоит, говорит Птуха. Мокрый снег может быть только на высокогорье Карпат. На остальной территории осадки только в жидкой фазе – то есть в виде дождя.