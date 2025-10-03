Ждать ли сильных и затяжных дождей в октябре
- В октябре ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, что примерно в пределах нормы.
- Наталья Птуха отметила, что октябрь является переходным месяцем, и погода может быть влажной или засушливой, в зависимости от синоптических процессов.
Октябрь начался с дождливой погоды. Синоптик ответила, готовиться ли нам к затяжной непогоде.
Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Какими будут дожди в октябре?
Как рассказала Птуха, в октябре месячное количество осадков ожидается на уровне 31– 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51– 101 миллиметр, что примерно в пределах нормы.
Относительно того, будут ли затяжные дожди, синоптик ответила, что октябрь – это переходный месяц.
Все зависит от синоптических процессов в этом сезоне. Бывают и наоборот засушливые, но чаще всего в октябре уже такая более влажная погода,
– указала она.
Наталья Птуха отметила, что сейчас Украина находится в фазе, когда атмосферные приносят влагу. С точки зрения аграриев, это не плохо, поскольку еще с лета у нас продолжалась засуха. Особенно она затянулась в южных регионах. И сейчас, после этих дождей, это хоть немного изменится.
Какой будет погода в октябре?
Наталья Птуха отметила, что ближайшие 5 – 7 дней резкого потепления в Украине не будет. Небольшой рост температуры будет на юго-востоке на выходных и в начале следующей недели.
Синоптик предположила, что потеплеть может в третьей декаде октября. То есть немного выше показатели, чем присущи этому месяцу. Однако это лишь предварительный прогноз.
Пока что снега ожидать не стоит, говорит Птуха. Мокрый снег может быть только на высокогорье Карпат. На остальной территории осадки только в жидкой фазе – то есть в виде дождя.