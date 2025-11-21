Туман, мокрый снег и метели: на Львовщине ожидается значительное ухудшение погоды
- С 21 ноября на Львовщине ожидаются дожди, которые постепенно перейдут в мокрый снег и снег.
- Синоптики прогнозируют туман с видимостью 200 – 500 метров, а также ветер скоростью 7 – 12 метров в секунду.
С пятницы, 21 ноября, во Львовской области прогнозируют ухудшение погоды. По словам синоптиков, регион накроет туман и дождь с переходом в мокрый снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии и ГСЧС Львова.
Какой будет погода на Львовщине?
В связи с прохождением атмосферных фронтов с юго-запада 21 – 23 ноября на территории Львовской области прогнозируется осложнение погодных условий.
21 ноября дождь постепенно будет переходить в мокрый снег и снег. В субботу, 22 ноября, мокрый снег будет продолжаться, ночью и утром местами прогнозируются значительные осадки, а на юге области – сильный снег.
22 – 23 ноября ветер изменится на северный и восточный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Кое-где возможны метели. Однако, по прогнозам синоптиков, уже к 24 ноября осадки постепенно ослабевают и прекратятся.
Температура ночью будет снижаться до – 4...–11 градусов, а днем будет удерживаться около нуля.
Важно! Такие погодные условия могут привести к осложнениям движения транспорта, перебоев в работе электросетей, коммунальных служб и связи.
В ГСЧС Львова также предупредили, что в регионе прогнозируют туман.
По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории г. Львова и Львовской области до конца суток 21 ноября местами туман видимостью 200 – 500 метров,
– говорится в сообщении.
Местных жителей призвали быть осторожными и соблюдать правила безопасности на дороге.
Похолодание в Украине: что известно?
Ранее уже сообщалось, что уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится как минимум до 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.
Метеоролог Вазира Мартазинова также заявляла, что первый серьезный снег в Украине стоит ожидать уже в конце осени. Соответствующие осадки могут накрыть территорию страны в последние дни ноября.
Специалисты предупреждают о возможной гололедице на дорогах. В то же время в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные порывы ветра, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, возможны метели.