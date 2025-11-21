Туман, мокрый снег и метели: на Львовщине ожидается значительное ухудшение погоды

С пятницы, 21 ноября, во Львовской области прогнозируют ухудшение погоды. По словам синоптиков, регион накроет туман и дождь с переходом в мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии и ГСЧС Львова.

Читайте также В одной части Украины мокрый снег, в другой неожиданно +21: прогноз погоды на 21 ноября

Какой будет погода на Львовщине?

В связи с прохождением атмосферных фронтов с юго-запада 21 – 23 ноября на территории Львовской области прогнозируется осложнение погодных условий.

21 ноября дождь постепенно будет переходить в мокрый снег и снег. В субботу, 22 ноября, мокрый снег будет продолжаться, ночью и утром местами прогнозируются значительные осадки, а на юге области – сильный снег.

22 – 23 ноября ветер изменится на северный и восточный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Кое-где возможны метели. Однако, по прогнозам синоптиков, уже к 24 ноября осадки постепенно ослабевают и прекратятся.

Температура ночью будет снижаться до – 4...–11 градусов, а днем будет удерживаться около нуля.

Важно! Такие погодные условия могут привести к осложнениям движения транспорта, перебоев в работе электросетей, коммунальных служб и связи.

В ГСЧС Львова также предупредили, что в регионе прогнозируют туман.

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории г. Львова и Львовской области до конца суток 21 ноября местами туман видимостью 200 – 500 метров,

– говорится в сообщении.

Местных жителей призвали быть осторожными и соблюдать правила безопасности на дороге.

Похолодание в Украине: что известно?