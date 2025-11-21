Туман, мокрий сніг та хуртовини: на Львівщині очікується значне погіршення погоди

З п'ятниці, 21 листопада, у Львівській області прогнозують погіршення погоди. За словами синоптиків, регіон накриє туман та дощ з переходом в мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології та ДСНС Львова.

Якою буде погода на Львівщині?

У зв'язку з проходженням атмосферних фронтів із південного заходу 21 – 23 листопада на території Львівської області прогнозується ускладнення погодних умов.

21 листопада дощ поступово переходитиме в мокрий сніг і сніг. В суботу, 22 листопада, мокрий сніг триватиме, вночі та вранці місцями прогнозуються значні опади, а на півдні області – сильний сніг.

22 – 23 листопада вітер зміниться на північний та східний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Подекуди можливі хуртовини. Однак, за прогнозами синоптиків, вже до 24 листопада опади поступово слабшатимуть і припиняться.

Температура вночі знижуватиметься до – 4…–11 градусів, а вдень утримуватиметься біля нуля.

Важливо! Такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху транспорту, перебоїв у роботі електромереж, комунальних служб та зв'язку.

У ДСНС Львова також попередили, що в регіоні прогнозують туман.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території м. Львова та Львівської області до кінця доби 21 листопада місцями туман видимістю 200 – 500 метрів,

– йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликали бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.

Похолодання в Україні: що відомо?