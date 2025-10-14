Как изменится погода в Украине в ближайшее время
- В течение 15 и 16 октября на севере и северо-востоке Украины возможен незначительный дождь с мокрым снегом.
- После этого, возможно, в Украину поступит прохладная воздушная масса, но пока без значительных порывов ветра.
В ближайшие несколько дней в Украине будет расти атмосферное давление, что может уменьшить облачность. В то же время есть возможность уменьшения осадков. Несмотря на это, местами все же стоит ожидать дожди с мокрым снегом.
Такую информацию рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Что ожидать украинцам от погоды?
По словам синоптика, в течение 15 и 16 октября на севере и северо-востоке страны местами возможен незначительный дождь, вероятно, местами с мокрым снегом. Впрочем, как отмечается, его будет трудно заметить.
То есть это явление будет на 30% (или меньше) прогнозируемой территории. Не везде. Он будет мокрый, поэтому если мы будем спать, то, можно сказать, его и не увидим,
– отметил он.
После этого в Украину, возможно, начнет поступать прохладная воздушная масса с запада. В то же время пока сильных порывов ветра, согласно данным специалиста, ожидать не стоит. Других существенных изменений не ожидается.
Какие прогнозы делали раньше?
- Синоптики предупреждали, что в течение 15 октября в ряде областей Украины, в частности в южной и восточной части, пройдут заморозки на поверхности почвы с температурой от 0 до 3 градусов тепла.
- Отметим, что о дождь с мокрым снегом предупреждали жителей Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Также подобное явление ожидается в Карпатах.
- К слову, целом в течение октября ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, что примерно в пределах нормы. Это переходный месяц, и погода может быть влажной или засушливой.