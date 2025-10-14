В ближайшие несколько дней в Украине будет расти атмосферное давление, что может уменьшить облачность. В то же время есть возможность уменьшения осадков. Несмотря на это, местами все же стоит ожидать дожди с мокрым снегом.

Такую информацию рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Что ожидать украинцам от погоды?

По словам синоптика, в течение 15 и 16 октября на севере и северо-востоке страны местами возможен незначительный дождь, вероятно, местами с мокрым снегом. Впрочем, как отмечается, его будет трудно заметить.

То есть это явление будет на 30% (или меньше) прогнозируемой территории. Не везде. Он будет мокрый, поэтому если мы будем спать, то, можно сказать, его и не увидим,

– отметил он.

После этого в Украину, возможно, начнет поступать прохладная воздушная масса с запада. В то же время пока сильных порывов ветра, согласно данным специалиста, ожидать не стоит. Других существенных изменений не ожидается.

Какие прогнозы делали раньше?