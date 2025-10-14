Укр Рус
24 Канал Новини України Як зміниться погода в Україні найближчим часом
14 жовтня, 20:00
2

Як зміниться погода в Україні найближчим часом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Протягом 15 і 16 жовтня на півночі та північному сході України можливий незначний дощ з мокрим снігом.
  • Після цього, можливо, до України надійде прохолодна повітряна маса, але поки без значних поривів вітру.

У найближчі кілька днів в Україні зростатиме атмосферний тиск, що може зменшити хмарність. Водночас є можливість зменшення опадів. Попри це, місцями все ж варто очікувати дощі з мокрим снігом.

Таку інформацію розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також Дощ з мокрим снігом накриє Київ: коли в столиці очікувати опади 

Що очікувати українцям від погоди?

За словами синоптика, протягом 15 і 16 жовтня на півночі та північному сході країни місцями можливий незначний дощ, ймовірно, подекуди з мокрим снігом. Утім, як зазначається, його буде важко помітити. 

Тобто це явище буде на 30% (або й менше) прогнозованої території. Не повсюди. Він буде мокрий, тож якщо ми будемо спати, то, можна сказати, його і не побачимо, 
– зауважив він.

Після цього до України, можливо, почне надходити прохолодна повітряна маса із заходу. Водночас наразі сильних поривів вітру, згідно з даними фахівця, очікувати не варто. Інших істотних змін не очікується.

Які прогнози робили раніше?

  • Синоптики попереджали, що протягом 15 жовтня в низці областей України, зокрема у південній та східній частині, пройдуть заморозки на поверхні ґрунту з температурою від 0 до 3 градусів тепла.

  • Зазначимо, що про дощ з мокрим снігом попереджали жителів Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей. Також подібне явище очікується у Карпатах.

  • До слова, загалом протягом жовтня очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів, що приблизно в межах норми. Це перехідний місяць, і погода може бути вологою або посушливою.