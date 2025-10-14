Таку інформацію розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Що очікувати українцям від погоди?
За словами синоптика, протягом 15 і 16 жовтня на півночі та північному сході країни місцями можливий незначний дощ, ймовірно, подекуди з мокрим снігом. Утім, як зазначається, його буде важко помітити.
Тобто це явище буде на 30% (або й менше) прогнозованої території. Не повсюди. Він буде мокрий, тож якщо ми будемо спати, то, можна сказати, його і не побачимо,
– зауважив він.
Після цього до України, можливо, почне надходити прохолодна повітряна маса із заходу. Водночас наразі сильних поривів вітру, згідно з даними фахівця, очікувати не варто. Інших істотних змін не очікується.
Які прогнози робили раніше?
Синоптики попереджали, що протягом 15 жовтня в низці областей України, зокрема у південній та східній частині, пройдуть заморозки на поверхні ґрунту з температурою від 0 до 3 градусів тепла.
Зазначимо, що про дощ з мокрим снігом попереджали жителів Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей. Також подібне явище очікується у Карпатах.
До слова, загалом протягом жовтня очікується місячна кількість опадів на рівні 31 – 77 міліметрів, що приблизно в межах норми. Це перехідний місяць, і погода може бути вологою або посушливою.