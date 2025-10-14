Таку інформацію розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Що очікувати українцям від погоди?

За словами синоптика, протягом 15 і 16 жовтня на півночі та північному сході країни місцями можливий незначний дощ, ймовірно, подекуди з мокрим снігом. Утім, як зазначається, його буде важко помітити.

Тобто це явище буде на 30% (або й менше) прогнозованої території. Не повсюди. Він буде мокрий, тож якщо ми будемо спати, то, можна сказати, його і не побачимо,

– зауважив він.

Після цього до України, можливо, почне надходити прохолодна повітряна маса із заходу. Водночас наразі сильних поривів вітру, згідно з даними фахівця, очікувати не варто. Інших істотних змін не очікується.

