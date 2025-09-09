Какую максимальную температуру прогнозируют синоптики на этой неделе в Украине
- На этой неделе в Украине ожидается комфортная погода с ночными температурами +10 – +18 градусов и дневными максимумами +22 – +28 градусов.
- 11 сентября в западных областях, а 12 сентября почти по всей территории страны возможно снижение температуры на 3 – 5 градусов.
На этой неделе в Украине сохранится комфортная погода. Ночью возможно незначительное похолодание и локальные осадки.
Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Какую погоду ожидать на этой неделе?
По прогнозу синоптика Натальи Птухи, на этой неделе в Украине существенных изменений в температурном режиме не ожидается. Ночные показатели будут держаться в пределах +10 – +18 градусов, а дневные максимумы будут достигать +22 – +28 градусов.
Относительно температурного режима, то существенных, ощутимых изменений пока нет. Температурный фон остается достаточно комфортным,
– сказала синоптик.
В целом, по словам Птухи, температурный фон держится в пределах нормы для сентября, местами даже немного выше. По оценкам специалистов, первый месяц осени ожидается близким к климатической норме.
Однако, в четверг, 11 сентября, в западных областях, а в пятницу, 12 сентября, почти по всей территории страны, возможно снижение температуры на 3 – 5 градусов. Такие изменения температурного режима не коснутся юго-востока.
Что прогнозируют синоптики до конца недели?
В Украине неустойчивые погодные условия с дождями сохранятся до среды, 10 сентября. Начиная с четверга, 11 сентября, под влиянием антициклона установится сухая погода, которая продлится до конца недели.
В Киеве и области объявляли штормовое предупреждение из-за опасных погодных условий. Мощный ливень вызвал подтопление улиц и значительные трудности для движения транспорта.
Антициклон обеспечит малооблачную погоду. В большинстве регионов осадки не ожидаются. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +32 градусов, что выше нормы.