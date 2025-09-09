Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какую погоду ожидать на этой неделе?

По прогнозу синоптика Натальи Птухи, на этой неделе в Украине существенных изменений в температурном режиме не ожидается. Ночные показатели будут держаться в пределах +10 – +18 градусов, а дневные максимумы будут достигать +22 – +28 градусов.

Относительно температурного режима, то существенных, ощутимых изменений пока нет. Температурный фон остается достаточно комфортным,

– сказала синоптик.

В целом, по словам Птухи, температурный фон держится в пределах нормы для сентября, местами даже немного выше. По оценкам специалистов, первый месяц осени ожидается близким к климатической норме.

Однако, в четверг, 11 сентября, в западных областях, а в пятницу, 12 сентября, почти по всей территории страны, возможно снижение температуры на 3 – 5 градусов. Такие изменения температурного режима не коснутся юго-востока.

Что прогнозируют синоптики до конца недели?