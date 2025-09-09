Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Яку погоду очікувати цього тижня?

За прогнозом синоптикині Наталії Птухи, цього тижня в Україні суттєвих змін у температурному режимі не очікується. Нічні показники триматимуться в межах +10 – +18 градусів, а денні максимуми сягатимуть +22 – +28 градусів.

Щодо температурного режиму, то тут істотних, відчутних змін поки що немає. Температурний фон залишається досить комфортним,

– сказала синоптикиня.

Загалом, за словами Птухи, температурний фон тримається у межах норми для вересня, подекуди навіть трохи вищий. За оцінками фахівців, перший місяць осені очікується близьким до кліматичної норми.

Проте, у четвер, 11 вересня, у західних областях, а в п'ятницю, 12 вересня, майже по всій території країни, можливе зниження температури на 3 – 5 градусів. Такі зміни температурного режиму не торкнуться південного сходу.

Що прогнозують синоптики до кінця тижня?