Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Яку погоду очікувати цього тижня?
За прогнозом синоптикині Наталії Птухи, цього тижня в Україні суттєвих змін у температурному режимі не очікується. Нічні показники триматимуться в межах +10 – +18 градусів, а денні максимуми сягатимуть +22 – +28 градусів.
Щодо температурного режиму, то тут істотних, відчутних змін поки що немає. Температурний фон залишається досить комфортним,
– сказала синоптикиня.
Загалом, за словами Птухи, температурний фон тримається у межах норми для вересня, подекуди навіть трохи вищий. За оцінками фахівців, перший місяць осені очікується близьким до кліматичної норми.
Проте, у четвер, 11 вересня, у західних областях, а в п'ятницю, 12 вересня, майже по всій території країни, можливе зниження температури на 3 – 5 градусів. Такі зміни температурного режиму не торкнуться південного сходу.
Що прогнозують синоптики до кінця тижня?
В Україні нестійкі погодні умови з дощами збережуться до середи, 10 вересня. Починаючи з четверга, 11 вересня, під впливом антициклону встановиться суха погода, яка триватиме до кінця тижня.
У Києві та області оголошували штормове попередження через небезпечні погодні умови. Потужна злива спричинила підтоплення вулиць і значні труднощі для руху транспорту.
Антициклон забезпечить малохмарну погоду. У більшості регіонів опади не передбачаються. Температура повітря коливатиметься від +22 до +32 градусів, що вище за норму.