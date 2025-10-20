Во вторник, 21 октября, погода в Украине станет теплее. Осадки покинут большую часть страны, а температура воздуха повысится.

О регионах Украины, в которых ожидать потепления в ближайшие дни, рассказывает 24 Канал.

Когда ожидать потепления в Украине?

В Украине 21 октября осадков почти не прогнозируют. Ожидается сухая погода с переменной облачностью. Исключением станут только восточные регионы, где возможны незначительные дожди.

Теплее всего будет в западных и южных областях – воздух прогреется до +11 – +14 градусов. В центральных, северных и восточных регионах температура останется на несколько градусов ниже.

В Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем температура будет достигать +11 градусов, ночью – +3 градуса. Подобная погода ожидается во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде и Черновцах. Там ночью прогнозируют -2 – -3 градуса, днем +12 – +13 градусов, без осадков.

В Винницкой, Житомирской, Черкасской области и в Кировоградской области синоптики сообщают об облачной погоде. Днем температура будет колебаться от +10 до +12 градусов, ночью – около -3 – +3 градусов.

На Юге днем столбики термометров поднимутся до +13 градусов, ночью – до +3 – +4 градусов. Без осадков.

На Востоке и частично в центральных областях возможны дожди. Днем там стоит ожидать до +9 градусов, ночью – от +3 до +6 градусов, местами дожди.

В Полтаве, Сумах и Днепре – переменная облачность, без значительных осадков.

Как изменится погода на днях?