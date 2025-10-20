У вівторок, 21 жовтня, погода в Україні стане теплішою. Опади залишать більшу частину країни, а температура повітря підвищиться.

Про регіони України, в яких очікувати потепління найближчими днями, розповідає 24 Канал.

Коли очікувати потепління в Україні?

В Україні 21 жовтня опадів майже не прогнозують. Очікується суха погода з мінливою хмарністю. Винятком стануть лише східні регіони, де можливі незначні дощі.

Найтепліше буде у західних та південних областях – повітря прогріється до +11 – +14 градусів. У центральних, північних і східних регіонах температура залишиться на кілька градусів нижчою.

У Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень температура сягатиме +11 градусів, вночі – +3 градуси. Подібна погода очікується у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях. Там вночі прогнозують -2 – -3 градуси, вдень +12 – +13 градусів, без опадів.

На Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та у Кіровоградській області синоптики повідомляють про хмарну погоду. Вдень температура коливатиметься від +10 до +12 градусів, вночі – близько -3 – +3 градусів.

На Півдні вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13 градусів, уночі – до +3 – +4 градусів. Без опадів.

На Сході та частково в центральних областях можливі дощі. Вдень там варто очікувати до +9 градусів, вночі – від +3 до +6 градусів, місцями дощі.

У Полтаві, Сумах і Дніпрі – мінлива хмарність, без значних опадів.

Як зміниться погода днями?