Деталі зібрав 24 Канал.

Під Києвом випав сніг чи ні?

Паблік "Київінформ" опублікував фото нібито снігу під Києвом. Було заявлено, що це Вишгородський район Київської області.

Нібито сніг під Києвом 19 жовтня 2025 / Фото "Київінформ"

Показуємо Вишгородський район на карті Київщини

Утім, досить швидко з'явилося спростування.

У Вишгородському районі випав ГРАД, а не сніг, як деякі пишуть,

– мовиться в дописі телеграм-каналу "КиївІнфо".

Відповідно до ранкового прогнозу Укргідрометцентру, цього дня на Київщині не мало бути снігу.

Синоптики прогнозували хмарну дощову погоду з температурою +4...+9 градусів. У Києві +6...+8. Про можливий мокрий сніг ішлося на Заході України та на Житомирщині.

А от на понеділок, 20 жовтня, на Київщині вже прогнозують сніг.

Хмарно. Дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці по області місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі +1...+6 градусів, удень +4...+9, у Києві вночі +2...+4, вдень +7...+9 градусів,

– інформують синоптики.

Якою буде погода надалі в Україні, коли буде мороз, а коли тепло?

У ніч проти 20 жовтня на Заході України будуть заморозки до -5 градусів. Але вже з 22 жовтня потеплішає, розповіла Наталія Птуха в ефірі День.LIVE.

Удень температура підніметься до +15, а надалі буде подекуди до +20. Водночас погода залишатиметься мінливою та дощовою.

Де в Україні вже випав сніг?