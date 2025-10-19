Про це пише 24 Канал з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.
Яка погода зараз у Карпатах?
За інформацією рятувальників, у неділю, 19 жовтня, на горі Піп Іван хмарно. Вітер не сильний, східний – 5 метрів за секунду. А от мороз з високогір'я не йде, нинішня температура повітря тпм сягає 7 градусів морозу.
На горі Піп Іван купа снігу / Фото ДСНС Івано-Франківської області
Засніжило також на Драгобраті. На горі з'явився густий шар снігу, але водночас світить лагідне сонце. Сьогодні опадів там не очікується, а хмар не буде, ймовірно, до вечора.
18 жовтня мережу здивували відео з Буковеля, який посеред осені засипало снігом. Опади продовжувалися всю ніч і на ранок над курортом з'явилося сонце.
Сніжна погода на високогір'ї Карпат є звичним явищем. Так, наприклад, на початку жовтня йшов сніг на горі Піп Іван та Чорногора. Тоді людей закликали не йти в гори через обмежену видимість, що становила небезпеку.
Доки Карпати накриває сніг, на решті території України дощило. 19 жовтня в областях спостерігається прохолодна осіння погода.