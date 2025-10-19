Про це пише 24 Канал з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.

Яка погода зараз у Карпатах?

За інформацією рятувальників, у неділю, 19 жовтня, на горі Піп Іван хмарно. Вітер не сильний, східний – 5 метрів за секунду. А от мороз з високогір'я не йде, нинішня температура повітря тпм сягає 7 градусів морозу.



На горі Піп Іван купа снігу / Фото ДСНС Івано-Франківської області

Засніжило також на Драгобраті. На горі з'явився густий шар снігу, але водночас світить лагідне сонце. Сьогодні опадів там не очікується, а хмар не буде, ймовірно, до вечора.

Зимова казка на Драгобраті: дивіться відео

Карпати засипає снігом: останні новини