Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Який прогноз погоди в Україні на 19 жовтня?
Буде хмарно.
Дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом), вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів,
– написали в Укргідрометцентрі.
Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +2...+7 градусів, на крайньому півдні країни до +10; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях +4...+9, на решті території +8...+13 градусів.
У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі близько нуля, вдень +1...+4 градуси.
Прогноз погоди в Києві
Хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер західний 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +2...+7, вдень +4...+9, у Києві вночі +3...+5, вдень +6...+8 градусів.
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні
Важливо, що синоптики попередили про негоду.
19 жовтня у західних, Винницькій та Одеській областях вдень пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Погіршення погоди 19 жовтня / Укргідрометцентр
Але далі погода тільки гіршатиме. Вночі 20 та 21 жовтня у західних областях, вночі 21 жовтня і на Житомирщині та Вінниччині заморозки в повітрі 0...-4 градуси. Це вже II рівень небезпечності, помаранчевий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", – написали в Укргідрометцентрі.
Погода в обласних центрах
- Київ +6...+8
- Ужгород +8...+10
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +6...+8
- Луцьк +6...+8
- Рівне +6...+8
- Житомир +6...+8
- Вінниця +6...+8
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +6...+8
- Суми +6...+8
- Полтава +8...+10
- Дніпро +10...+12
- Запоріжжя +11...+13
- Донецьк +13...+15
- Луганськ +13...+15
- Харків +10...+12
Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / Укргідрометцентр