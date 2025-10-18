Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди в Україні на 19 жовтня?

Буде хмарно.

Дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом), вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів,

– написали в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +2...+7 градусів, на крайньому півдні країни до +10; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях +4...+9, на решті території +8...+13 градусів.

У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі близько нуля, вдень +1...+4 градуси.

Прогноз погоди в Києві

Хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер західний 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +2...+7, вдень +4...+9, у Києві вночі +3...+5, вдень +6...+8 градусів.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

Важливо, що синоптики попередили про негоду.

19 жовтня у західних, Винницькій та Одеській областях вдень пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.



Погіршення погоди 19 жовтня / Укргідрометцентр

Але далі погода тільки гіршатиме. Вночі 20 та 21 жовтня у західних областях, вночі 21 жовтня і на Житомирщині та Вінниччині заморозки в повітрі 0...-4 градуси. Це вже II рівень небезпечності, помаранчевий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", – написали в Укргідрометцентрі.

Погода в обласних центрах

Київ +6...+8

Ужгород +8...+10

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +6...+8

Луцьк +6...+8

Рівне +6...+8

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +9...+11

Черкаси +6...+8

Чернігів +6...+8

Суми +6...+8

Полтава +8...+10

Дніпро +10...+12

Запоріжжя +11...+13

Донецьк +13...+15

Луганськ +13...+15

Харків +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / Укргідрометцентр