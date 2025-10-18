Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой прогноз погоды в Украине на 19 октября?
Будет облачно.
Дожди (на западе страны и Житомирской области ночью местами с мокрым снегом), ночью в восточных областях, днем на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях без осадков,
– написали в Укргидрометцентре.
Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +2...+7 градусов, на крайнем юге страны до +10; днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9, на остальной территории +8...+13 градусов.
В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью около нуля, днем +1...+4 градуса.
Прогноз погоды в Киеве
Облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западный 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью +2...+7, днем +4...+9, в Киеве ночью +3...+5, днем +6...+8 градусов.
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине
Важно, что синоптики предупредили о непогоде.
19 октября в западных, Винницкой и Одесской областях днем порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Ухудшение погоды 19 октября / Укргидрометцентр
Но дальше погода будет только ухудшаться. Ночью 20 и 21 октября в западных областях, ночью 21 октября и на Житомирщине и Винницкой области заморозки в воздухе 0...-4 градуса. Это уже II уровень опасности, оранжевый.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", – написали в Укргидрометцентре.
Погода в областных центрах
- Киев +6...+8
- Ужгород +8...+10
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +6...+8
- Луцк +6...+8
- Ровно +6...+8
- Житомир +6...+8
- Винница +6...+8
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +6...+8
- Сумы +6...+8
- Полтава +8...+10
- Днепр +10...+12
- Запорожье +11...+13
- Донецк +13...+15
- Луганск +13...+15
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды в Украине на 19 октября / Укргидрометцентр