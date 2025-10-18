Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды в Украине на 19 октября?

Будет облачно.

Дожди (на западе страны и Житомирской области ночью местами с мокрым снегом), ночью в восточных областях, днем на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях без осадков,

– написали в Укргидрометцентре.

Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +2...+7 градусов, на крайнем юге страны до +10; днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9, на остальной территории +8...+13 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью около нуля, днем +1...+4 градуса.

Прогноз погоды в Киеве

Облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западный 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +2...+7, днем +4...+9, в Киеве ночью +3...+5, днем +6...+8 градусов.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине

Важно, что синоптики предупредили о непогоде.

19 октября в западных, Винницкой и Одесской областях днем порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.



Ухудшение погоды 19 октября / Укргидрометцентр

Но дальше погода будет только ухудшаться. Ночью 20 и 21 октября в западных областях, ночью 21 октября и на Житомирщине и Винницкой области заморозки в воздухе 0...-4 градуса. Это уже II уровень опасности, оранжевый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", – написали в Укргидрометцентре.

Погода в областных центрах

Киев +6...+8

Ужгород +8...+10

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +6...+8

Луцк +6...+8

Ровно +6...+8

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +6...+8

Чернигов +6...+8

Сумы +6...+8

Полтава +8...+10

Днепр +10...+12

Запорожье +11...+13

Донецк +13...+15

Луганск +13...+15

Харьков +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 19 октября / Укргидрометцентр