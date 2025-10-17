Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Где будут сильные заморозки в ближайшее время в Украине?

Жителей Запада Украины предупредили о сильных заморозках. Погода ухудшится совсем скоро.

Ночью 20 и 21 октября в западных областях заморозки в воздухе 0...-4 градуса. II уровень опасности, оранжевый,

– написали в Укргидрометцентре.



Стихийные метеорологические явления по Украине / Укргидрометцентр

Львовский региональный центр по гидрометеорологии указал, что 19 – 21 октября ночью и утром будут сильные заморозки 0...-5 градусов. В самом Львове 19 – 21 октября ночью и утром ждем сильный заморозок 0...-2 градуса.

В эти выходные погоду Львовщины будет определять прохождение атмосферных фронтов и поступления холодной воздушной массы с северо-запада. Ожидаем дожди, местами с мокрым снегом и порывистый ветер. Ночью и утром в воскресенье, 19 октября, на дорогах возможна гололедица. Температуры ночью от +3...+8 до сильного заморозка 0...-5, днем +5...+10,

– добавили в центре.



Во Львовской области погода будет напоминать "качели" / Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз погоды в Украине на 18 октября

Будет облачно с прояснениями. Ночью на северо-западе, днем в Украине, кроме юго-востока, дожди.

Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду, днем на Прикарпатье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +4...+9, на крайнем юге страны до +11 градусов; днем +8...+13, в центральных, южных и восточных областях +11...+16.

