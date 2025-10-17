Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Кое-где также станет прохладнее.
Где пройдут дожди?
Согласно данным синоптиков, ночью в субботу, 18 октября, в части областей пройдет незначительный дождь, в некоторых регионах осадков не будет вообще. Но уже днем, хоть небо будет облачным с прояснениями, большую часть Украины накроют дожди.
Отметим, что исключениями станут Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Луганские области. Во всех остальных регионах ожидается дождь, в частности отметим, что в Одесской области стоит ожидать сильные осадки.
Погода в Украине на 18 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Уже в воскресенье, 19 октября, дожди охватят всю территорию Украины. В западных, северных и некоторых центральных регионах они будут с мокрым снегом. Незначительные осадки будут только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Погода в Украине на 19 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Недавно дожди накрыли Одессу
Во время страшного ливня в Одессе в конце сентября выпало рекордное количество осадков. Почти двухмесячная норма вызвала подтопление в разных районах. Город фактически ушел под воду, машины плавали, а вода затекала в дома.
Официально от последствий непогоды погибли 9 человек. Известно, что еще 2 умерли по естественным причинам, что подтвердили результаты вскрытия, о чем 14 октября сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.