Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Кое-где также станет прохладнее.

Смотрите также В части Украины ударят заморозки, но будут ли дожди: прогноз погоды на 17 октября

Где пройдут дожди?

Согласно данным синоптиков, ночью в субботу, 18 октября, в части областей пройдет незначительный дождь, в некоторых регионах осадков не будет вообще. Но уже днем, хоть небо будет облачным с прояснениями, большую часть Украины накроют дожди.

Отметим, что исключениями станут Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Луганские области. Во всех остальных регионах ожидается дождь, в частности отметим, что в Одесской области стоит ожидать сильные осадки.



Погода в Украине на 18 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Уже в воскресенье, 19 октября, дожди охватят всю территорию Украины. В западных, северных и некоторых центральных регионах они будут с мокрым снегом. Незначительные осадки будут только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.



Погода в Украине на 19 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Недавно дожди накрыли Одессу