Но есть предупреждение о заморозках, которые почувствуют некоторые области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Осадки ненадолго отходят: когда прекратятся дожди в Украине, и как скоро вернутся

Какая погода будет 17 октября?

По данным синоптиков, дождей в течение 17 октября ожидать не стоит из-за поля повышенного атмосферного давления. В то же время ветер будет двигаться с юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 до 7 градусов тепла. На востоке и юго-востоке из-за больших прояснений в ночные часы ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов мороза.

Днем показатели столбиков термометров по сравнению с прошлыми днями особых температурных изменений не покажут. По данным Укргидрометцентра, синоптики прогнозируют по Украине от 9 до 14 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +11...+13;

Ужгород +11...+13;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +11...+13;

Винница +11...+13;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +11...+13;

Сумы +11...+13;

Полтава +11...+13;

Днепр +11...+13;

Запорожье +13...+15;

Донецк +12...+14;

Луганск +12...+14;

Харьков +12...+14.



Прогноз погоды в Украине на 17 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы дают синоптики?