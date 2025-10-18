Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-спільноту "Івано-Франківськ 24/7".

Яка погода в Буковелі?

У суботу, 18 жовтня, в Буковелі випав перший сніг. Кадри в мережі показують, що невелика заметіль почалася ввечері.

Лапатий сніг падає в Буковелі: відео

На відео помітно, що на курорті дійсно прохолодно, адже люди ходять одягнені в пуховики.

Зимовий настрій в Буковелі: дивіться відео

У Буковелі сніжить: відео із соціальних мереж

Тим часом сайт Sinoptik.ua повідомляє, що весь день у Буковелі було хмарно, а температура була на рівні 10 градусів тепла. Удень розпочався дощ. Однак увечері температура повітря впала до +1 градуса та розпочався дрібний дощ зі снігом. Також дрібний сніг триватиме вночі та зранку 19 жовтня.

