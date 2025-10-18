Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-сообщество "Ивано-Франковск 24/7".
Какая погода в Буковеле?
В субботу, 18 октября, в Буковеле выпал первый снег. Кадры в сети показывают, что небольшая метель началась вечером.
Лапатый снег падает в Буковеле: видео
На видео заметно, что на курорте действительно прохладно, ведь люди ходят одетые в пуховики.
Зимнее настроение в Буковеле: смотрите видео
В Буковеле снежит: видео из социальных сетей
Тем временем сайт Sinoptik.ua сообщает, что весь день в Буковеле было облачно, а температура была на уровне 10 градусов тепла. Днем начался дождь. Однако вечером температура воздуха упала до +1 градуса и начался мелкий дождь со снегом. Также мелкий снег будет продолжаться ночью и утром 19 октября.
Где в ближайшее время ожидают осадки в Украине?
Уже в воскресенье, 19 октября, дожди охватят всю Украину. Они могут сопровождаться мокрым снегом на Западе, Севере и в центре страны.
Пока неизвестно, будет ли эта осень прохладнее прошлой прохладнее прошлой. Синоптики прогнозировали, что октябрь будет близким к климатической норме, или станет немного выше нее. Сильных морозов и, соответственно, снегопадов в этом месяце не ожидается.
Между тем последние дни высокогорье Карпат засыпает снегом. Работник Международного научного центра "Обсерватория" Василий Фицак сообщил, что Черногора "одета" в снежную простыню, а температура воздуха упала до 8 градусов мороза.