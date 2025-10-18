Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут заморозки и сильный ветер в Украине?

Синоптики предупредили о надвигающихся на часть Украины опасных метеорологических явлений. Непогода продолжится 19, 20 и 21 октября.

Так в воскресенье, 19 октября, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду будут на Западе, а также в Винницкой и Одесской областях. Вследствие этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасности относительно порывов ветра / Карта Укргидрометцентра

Также в начале следующей недели ожидаются заморозки в воздух от 0 до 4 градусов мороза. Ночью 20 октября они накроют западные области, а 21 октября морозная ночь ожидается и в Житомирской и Винницкой областях. Синоптики сообщили, что в этих регионах объявляется второй (оранжевый) уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий,

– отметили в Укргидрометцентре.



Где заморозки ожидаются 20 октября / Карта Укргидрометцентра



21 октября в ряде областей будут заморозки / Карта Укргидрометцентра

Стоит отметить! Как пояснил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, заморозки в Украине стали частым явлением из-за повышения давления. Из-за этого уменьшилась облачность и выхолаживание приземного слоя воздуха ночью стало более интенсивным.

Какую погоду прогнозируют на октябрь?