Особенно прохладно будет в воскресенье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какое похолодание будет?

В течение субботы, 18 октября, согласно предварительному прогнозу, температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне от 9 до 15 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют от 10 до 4 градусов тепла.

Наиболее теплой погода будет в Донецкой и Луганской областях. Также местами в течение суток ожидаются незначительные осадки. Уже в воскресенье, 19 октября, столбики термометров опустятся еще ниже.

Тогда температура воздуха днем будет от 4 до 12 градусов тепла, в зависимости от региона. Ночью ожидается от 7 до 2 градусов тепла. В то же время возможен порывистый ветер, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Какие прогнозы были раньше?