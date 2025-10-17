Особливо прохолодно буде у неділю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яке похолодання буде?
Протягом суботи, 18 жовтня, згідно з попереднім прогнозом, температура повітря вдень коливатиметься в діапазоні від 9 до 15 градусів тепла. Вночі синоптики прогнозують від 10 до 4 градусів тепла.
Найбільш теплою погода буде у Донецькій та Луганській областях. Також подекуди протягом доби очікуються незначні опади. Вже у неділю, 19 жовтня, стовпчики термометрів опустяться ще нижче.
Тоді температура повітря вдень буде від 4 до 12 градусів тепла, залежно від регіону. Уночі очікується від 7 до 2 градусів тепла. Водночас можливий поривчастий вітер, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Які прогнози були раніше?
- Раніше повідомлялося, що 18 жовтня, вночі в західних областях пройде невеликий дощ, подекуди він супроводжуватиметься мокрим снігом. На крайньому заході країни температура повітря буде від 3 до 8 градусів тепла.
- За словами синоптика Ігоря Кібальчича, вже наступного тижня прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня.
- Наразі неможливо з'ясувати, чи буде ця осінь прохолоднішою за минулу. Але на люті морози чекати також не варто. Скоріш за все, цей жовтень буде наближатися до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї.