Особливо прохолодно буде у неділю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яке похолодання буде?

Протягом суботи, 18 жовтня, згідно з попереднім прогнозом, температура повітря вдень коливатиметься в діапазоні від 9 до 15 градусів тепла. Вночі синоптики прогнозують від 10 до 4 градусів тепла.

Найбільш теплою погода буде у Донецькій та Луганській областях. Також подекуди протягом доби очікуються незначні опади. Вже у неділю, 19 жовтня, стовпчики термометрів опустяться ще нижче.

Тоді температура повітря вдень буде від 4 до 12 градусів тепла, залежно від регіону. Уночі очікується від 7 до 2 градусів тепла. Водночас можливий поривчастий вітер, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

