Водночас сильних вітрів очікувати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Де в Україні пройдуть заморозки й сніг?
За даними Укргідрометцентру, протягом п'ятниці, 17 жовтня, опадів очікувати не варто. Але вже у суботу, 18 жовтня, вночі в західних областях пройде невеликий дощ, подекуди він супроводжуватиметься мокрим снігом.
Вітер здебільшого рухатиметься у західному та південно-західному напрямках, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Синоптики зазначають, що температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла.
Також протягом 17 жовтня на сході та південному сході країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі. Вдень у ці дні стовпчики термометрів, як очікується, показуватимуть від 7 до 14 градусів тепла.
Але у суботу на крайньому заході країни температура повітря буде від 3 до 8 градусів тепла.
Заморозки та сніг в Україні
Синоптик Іван Семиліт пояснював, що заморозки виникають через підвищення тиску, який призводить до зменшення хмарності. Це є причиною інтенсивнішого вихолодження приземного шару повітря вночі.
Зазначимо, що ще нещодавно на Півдні та Сході вдарили перші заморозки, зокрема про це повідомляли Одеську, Миколаївську, Херсонську, Миколаївську, Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області.
Нагадаємо також, що дощі з мокрим снігом повернулися в Україну на початку тижня – 13 жовтня, зокрема тоді вони накрили Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську, і ще Сумську області.