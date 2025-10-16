Водночас сильних вітрів очікувати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Переважно без опадів, однак можливі заморозки: погода в Україні на 16 жовтня

Де в Україні пройдуть заморозки й сніг?

За даними Укргідрометцентру, протягом п'ятниці, 17 жовтня, опадів очікувати не варто. Але вже у суботу, 18 жовтня, вночі в західних областях пройде невеликий дощ, подекуди він супроводжуватиметься мокрим снігом.

Вітер здебільшого рухатиметься у західному та південно-західному напрямках, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Синоптики зазначають, що температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла.

Також протягом 17 жовтня на сході та південному сході країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі. Вдень у ці дні стовпчики термометрів, як очікується, показуватимуть від 7 до 14 градусів тепла.

Але у суботу на крайньому заході країни температура повітря буде від 3 до 8 градусів тепла.

Заморозки та сніг в Україні