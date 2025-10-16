В то же время сильных ветров ожидать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где в Украине пройдут заморозки и снег?

По данным Укргидрометцентра, в течение пятницы, 17 октября, осадков ожидать не стоит. Но уже в субботу, 18 октября, ночью в западных областях пройдет небольшой дождь, местами он будет сопровождаться мокрым снегом.

Ветер в основном будет двигаться в западном и юго-западном направлениях, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Синоптики отмечают, что температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла.

Также в течение 17 октября на востоке и юго-востоке страны ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Днем в эти дни столбики термометров, как ожидается, будут показывать от 7 до 14 градусов тепла.

Но в субботу на крайнем западе страны температура воздуха будет от 3 до 8 градусов тепла.

