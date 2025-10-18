Дивіться також На Україну суне похолодання: де впаде температура найбільше
Де будуть заморозки та сильний вітер в Україні?
Синоптики попередили про насування на частину України небезпечних метеорологічних явищ. Негода продовжиться 19, 20 та 21 жовтня.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Де заморозки очікуються 20 жовтня / Карта Укргідрометцентру
21 жовтня в низці областей будуть заморозки / Карта Укргідрометцентру
Варто зазначити! Як пояснив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, заморозки в Україні стали частим явищем через підвищення тиску. Через це зменшилася хмарність і вихолодження приземного шару повітря вночі стало інтенсивнішим.
Яку погоду прогнозують на жовтень?
Нинішні вихідні в Україні будуть дощовими. У неділю, 19 жовтня, дощі охоплять усю територію України. У західних, північних та деяких центральних регіонах вони очікуються також мокрий сніг. Помірніші опади пройдуть у Харківській, Донецькій і Луганській областях.
Наступного тижня в більшості областей щоденно йтиме дощ.
Однак кінець місяця порадує теплом "бабиного літа". У період з 27 по 31 жовтня денна температура повітря сягатиме +13…+18 градусів. А на Півдні та в Закарпатській області прогріється до +20…+22 градусів.