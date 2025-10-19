Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати 20 жовтня?

В Україні очікується хмарна погода. У більшості областей, окрім західних, пройдуть помірні дощі, місцями вночі можливий мокрий сніг.

На півдні та сході – місцями невеликий дощ. У північних регіонах вночі та вранці подекуди утворюватимуться тумани.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, у західних областях можливі заморозки до 0 – -4 градусів. Удень температура підніметься до +4 – +9 градусів.

У Києві також очікується дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура у столиці України вночі впаде до +2 – +4 градусів, а вдень – підніметься до +7 – +9 градусів.

Яку температуру повітря прогнозують в обласних центрах?

Київ +7...+9;

Ужгород +6...+8;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +6...+8;

Рівне +8...+10;

Житомир +6...+8;

Вінниця +7...+9;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +8...+10;

Херсон +8...+10;

Сімферополь +8...+10;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +6...+8;

Суми +6…+8;

Полтава +7...+9;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +8...+10;

Донецьк +7...+9;

Луганськ +8...+10;

Харків +8...+10.



Погода в Україні на 20 жовтня / Карта Укргідрометцентру

