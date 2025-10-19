Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду очікувати 20 жовтня?
В Україні очікується хмарна погода. У більшості областей, окрім західних, пройдуть помірні дощі, місцями вночі можливий мокрий сніг.
На півдні та сході – місцями невеликий дощ. У північних регіонах вночі та вранці подекуди утворюватимуться тумани.
Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, у західних областях можливі заморозки до 0 – -4 градусів. Удень температура підніметься до +4 – +9 градусів.
У Києві також очікується дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура у столиці України вночі впаде до +2 – +4 градусів, а вдень – підніметься до +7 – +9 градусів.
Яку температуру повітря прогнозують в обласних центрах?
Київ +7...+9;
Ужгород +6...+8;
Львів +7...+9;
Івано-Франківськ +6...+8;
Тернопіль +6...+8;
Чернівці +6...+8;
Хмельницький +6...+8;
Луцьк +6...+8;
Рівне +8...+10;
Житомир +6...+8;
Вінниця +7...+9;
Одеса +9...+11;
Миколаїв +8...+10;
Херсон +8...+10;
Сімферополь +8...+10;
Кропивницький +7...+9;
Черкаси +7...+9;
Чернігів +6...+8;
Суми +6…+8;
Полтава +7...+9;
Дніпро +7...+9;
Запоріжжя +8...+10;
Донецьк +7...+9;
Луганськ +8...+10;
Харків +8...+10.
Погода в Україні на 20 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Що писали синоптики про прогноз погоди в Україні на найближчий час?
Синоптики Укргідрометцентру попередили про насування на частину України небезпечних метеорологічних явищ. Негода продовжиться 19, 20 та 21 жовтня, у деяких областях навіть оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.
Український синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що вже наступного тижня прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня.
Варто зазначити, що представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала в інтерв'ю 24 Каналу, що скоріш за все, жовтень 2025 року буде наближатися до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї. Тому сильних морозів або ж сильної спеки у другому осінньому місяці очікувати не варто.