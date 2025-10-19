Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Опять очень заснежило и 7 градусов мороза: кадры зимней погоды на высокогорье Карпат

Какую погоду ожидать 20 октября?

В Украине ожидается облачная погода. В большинстве областей, кроме западных, пройдут умеренные дожди, местами ночью возможен мокрый снег.

На юге и востоке – местами небольшой дождь. В северных регионах ночью и утром местами будут образовываться туманы.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, в западных областях возможны заморозки до 0 – -4 градусов. Днем температура поднимется до +4 – +9 градусов.

В Киеве также ожидается дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура в столице Украины ночью упадет до +2 – +4 градусов, а днем – поднимется до +7 – +9 градусов.

Какую температуру воздуха прогнозируют в областных центрах?

  • Киев +7...+9;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +7...+9;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +6...+8;
  • Ровно +8...+10;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +7...+9;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +8...+10;
  • Херсон +8...+10;
  • Симферополь +8...+10;
  • Кропивницкий +7...+9;
  • Черкассы +7...+9;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +6...+8;
  • Полтава +7...+9;
  • Днепр +7...+9;
  • Запорожье +8...+10;
  • Донецк +7...+9;
  • Луганск +8...+10;
  • Харьков +8...+10.

Погода на 20 октября в Украине на 20 октября
Погода в Украине на 20 октября / Карта Укргидрометцентра

Что писали синоптики о прогнозе погоды в Украине на ближайшее время?

  • Синоптики Укргидрометцентра предупредили о надвигающихся на часть Украины опасных метеорологических явлений. Непогода продолжится 19, 20 и 21 октября, в некоторых областях даже объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

  • Украинский синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что уже на следующей неделе придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября.

  • Стоит отметить, что представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала в интервью 24 Каналу, что скорее всего, октябрь 2025 года будет приближаться к климатической норме, или станет немножечко выше нее. Поэтому сильных морозов или сильной жары во втором осеннем месяце ожидать не стоит.