Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
К теме Опять очень заснежило и 7 градусов мороза: кадры зимней погоды на высокогорье Карпат
Какую погоду ожидать 20 октября?
В Украине ожидается облачная погода. В большинстве областей, кроме западных, пройдут умеренные дожди, местами ночью возможен мокрый снег.
На юге и востоке – местами небольшой дождь. В северных регионах ночью и утром местами будут образовываться туманы.
Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, в западных областях возможны заморозки до 0 – -4 градусов. Днем температура поднимется до +4 – +9 градусов.
В Киеве также ожидается дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура в столице Украины ночью упадет до +2 – +4 градусов, а днем – поднимется до +7 – +9 градусов.
Какую температуру воздуха прогнозируют в областных центрах?
- Киев +7...+9;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +6...+8;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +6...+8;
- Винница +7...+9;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +8...+10;
- Херсон +8...+10;
- Симферополь +8...+10;
- Кропивницкий +7...+9;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +7...+9;
- Днепр +7...+9;
- Запорожье +8...+10;
- Донецк +7...+9;
- Луганск +8...+10;
- Харьков +8...+10.
Погода в Украине на 20 октября / Карта Укргидрометцентра
Что писали синоптики о прогнозе погоды в Украине на ближайшее время?
Синоптики Укргидрометцентра предупредили о надвигающихся на часть Украины опасных метеорологических явлений. Непогода продолжится 19, 20 и 21 октября, в некоторых областях даже объявили второй (оранжевый) уровень опасности.
Украинский синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что уже на следующей неделе придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября.
Стоит отметить, что представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала в интервью 24 Каналу, что скорее всего, октябрь 2025 года будет приближаться к климатической норме, или станет немножечко выше нее. Поэтому сильных морозов или сильной жары во втором осеннем месяце ожидать не стоит.