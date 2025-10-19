Де та коли прогнозують заморозки, розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також В мережі писали, що під Києвом вже начебто випав сніг: чи правда це

Коли та де будуть заморозки?

Заморозки прогнозують вночі 20 та 21 жовтня. Вони спочатку накриють західні області.

Заморозки 20 жовтня / Карта Укргідрометцентру

А вночі 21 жовтня температура опуститься ще у двох регіонах – на Житомирщині та Вінниччині.

Заморозки 21 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що у повітрі буде 0 – 4 нижче нуля. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Довідково. Помаранчевий рівень небезпеки означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Погода в Україні: останні новини