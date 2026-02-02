Когда ослабнут морозы в Украине, и каким областям ждать пик холода до этого
- В Сумской и Черниговской областях в ночь на 3 декабря ожидаются сильные морозы до 30 градусов.
- С 7 февраля в Украине прогнозируется временное потепление, но с 8 февраля морозы вернутся.
В эпицентре самых сильных морозов этой зимы оказалось несколько областей. Там ближайшей ночью ожидается снижение до 30 градусов мороза. Несмотря на это, уже вскоре температура воздуха в Украине временно возрастет.
Соответствующую информацию сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для РБК-Украина.
Когда морозы ослабнут?
Метеоролог рассказала, что в ночь на 3 декабря температура воздуха в Сумской и Черниговской областях снизится и будет колебаться в пределах от 28 до 30 градусов мороза. Такой холод пришел вместе с антициклоном с севера.
Ночь на вторник будет наиболее холодной, после чего морозы отойдут. Так, на северо-востоке еще удержатся снижение до 25 градусов мороза, однако впоследствии температура воздуха там составит около 18 градусов мороза.
По ее словам, уже начиная с субботы, 7 февраля, днем, в большинстве областей Украины температура воздуха будет приближаться к нулю или перейдет в "плюс". На территории Закарпатья и южных регионов, как обычно, будет теплее.
На юге и в Закарпатье будет ощутимо теплее – до +6...+8 градусов,
– рассказала Наталья Голеня.
Но такое потепление надолго не задержится на территории Украины. С 8 февраля в течение суток мороз перейдет со слабого до умеренного, а уже с ориентировочно 9 – 10 февраля снова ожидается снижение температурных показателей.
Какие прогнозы делали ранее?
Ранее сообщалось, что в феврале Украину может накрыть новая волна морозов. С северо-востока Европы в нашу страну будет двигаться арктический воздух, который принесет изменение погоды, в частности, морозы до -20 градусов.
Наталья Голеня уже предупреждала, что в период с 1 по 5 февраля в Украину снова придут морозы. По ее словам, прежде всего это касается западных, северных и центральных областей, там возможен сильный холод.
К слову, в целом средняя температура воздуха в Украине в течение февраля ожидается в пределах нормы, в некоторых областях показатели наоборот могут ее превышать. Несмотря на это, начало месяца еще будет морозным.