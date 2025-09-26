Заморозки уже в Украине: в сети распространили первые кадры инея
- Первые заморозки в Украине заметили жители Киевской, Ровенской, Львовской и Волынской области.
- Синоптики прогнозируют снижение температуры ночью до +2...+8, с возможными заморозками на поверхности почвы 0...-3.
На дворе только конец первого месяца осени, однако в Украине уже заметили первые заморозки. В сети поделились кадрами инея в пятницу, 26 сентября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующие местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Какой будет погода в октябре: синоптики поделились первым прогнозом
Что очевидцы говорят о заморозках?
Первые заморозки в Украине заметили жители Киевской, Ровенской, Львовской области и в Волынской области.
Заморозки добрались до Киева: смотрите видео
Ранее синоптики сообщали, что на Украину надвигается похолодание, которое принесет заморозки в северных, западных и центральных областях.
В частности, температура ночью может снизиться до +2...+8, а на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3.
Также похолодание заметили в городе Винники на Львовщине / Фото телеграмм-каналов
О заморозках рассказали жители Полтавщины: смотрите видео
Иней на траве показали жители Сарн Ровенской области / Фото телеграмм-каналов
Кроме этого, кадры заморозков в прошлый день заметили на Волыни.
Похолодание в Луцке: смотрите фото "Яблочный уксус"
Выпадет ли снег в ближайшее время?
По сообщениям синоптиков, в следующие три дня в Украине преимущественно без осадков, только днем 28 сентября в северной части местами небольшой дождь.
Ожидается, что температура ночью в среднем будет колебаться в пределах +1...+9. Днем воздух будет прогреваться до +12...+19.
Заморозки на поверхности почвы ожидаются 26 – 27 сентября в Украине, кроме Закарпатья и юга.