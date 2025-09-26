На дворе только конец первого месяца осени, однако в Украине уже заметили первые заморозки. В сети поделились кадрами инея в пятницу, 26 сентября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующие местные телеграмм-каналы.

Что очевидцы говорят о заморозках?

Первые заморозки в Украине заметили жители Киевской, Ровенской, Львовской области и в Волынской области.

Заморозки добрались до Киева: смотрите видео

Ранее синоптики сообщали, что на Украину надвигается похолодание, которое принесет заморозки в северных, западных и центральных областях.

В частности, температура ночью может снизиться до +2...+8, а на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3.

Также похолодание заметили в городе Винники на Львовщине / Фото телеграмм-каналов

О заморозках рассказали жители Полтавщины: смотрите видео

Иней на траве показали жители Сарн Ровенской области / Фото телеграмм-каналов

Кроме этого, кадры заморозков в прошлый день заметили на Волыни.

Похолодание в Луцке: смотрите фото "Яблочный уксус"

Выпадет ли снег в ближайшее время?