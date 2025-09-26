Заморозки вже в Україні: у мережі поширили перші кадри інею
- Перші заморозки в Україні помітили мешканці Київщини, Рівненщини, Львівщини та Волинської області.
- Синоптики прогнозують зниження температури вночі до +2...+8, з можливими заморозками на поверхні ґрунту 0...-3.
Надворі лише кінець першого місяця осені, проте в Україні вже помітили заморозки. У мережі поділилися кадрами інею в п'ятницю, 26 вересня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідні місцеві телеграм-канали.
Дивіться також Якою буде погода у жовтні: синоптики поділилися першим прогнозом
Що очевидці кажуть про заморозки?
Перші заморозки в Україні помітили мешканці Київщини, Рівненщини, Львівщини та у Волинській області.
Заморозки дісталися до Києва: дивіться відео
Раніше синоптики повідомляли, що на Україну насувається похолодання, яке принесе заморозки в північних, західних та центральних областях.
Зокрема, температура вночі може знизитися до +2...+8, а на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-3.
Також похолодання помітили у місті Винники на Львівщині / Фото телеграм-каналів
Про заморозки розповіли жителі Полтавщини: дивіться відео
Іній на траві показали мешканці Сарн на Рівненщині / Фото телеграм-каналів
Крім цього, кадри заморозків минулого дня помітили на Волині.
Похолодання у Луцьку: дивіться фото "Яблучний оцет"
Чи випаде сніг найближчим часом?
За повідомленнями синоптиків, у наступні три дні в Україні переважно без опадів, лише вдень 28 вересня у північній частині місцями невеликий дощ.
Очікується, що температура вночі в середньому коливатиметься в межах +1…+9. Вдень повітря прогріватиметься до +12…+19.
Заморозки на поверхні ґрунту очікуються 26 – 27 вересня в Україні, крім Закарпаття та півдня.