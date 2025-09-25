Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода следующие три дня?

Как сообщают синоптики, в следующие три дня в Украине преимущественно без осадков, только днем 28 сентября в северной части местами небольшой дождь.

Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах +1...+9. Днем воздух будет прогреваться до +12...+19.

26 – 27 сентября в Украине, кроме Закарпатья и юга, ожидаются заморозки на поверхности почвы (ночью 26 сентября в большинстве районов северной части и в воздухе) 0...-3.

Какой будет погода 26 – 28 сентября / карты Укргидрометцентра

