Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода следующие три дня?
Как сообщают синоптики, в следующие три дня в Украине преимущественно без осадков, только днем 28 сентября в северной части местами небольшой дождь.
Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах +1...+9. Днем воздух будет прогреваться до +12...+19.
26 – 27 сентября в Украине, кроме Закарпатья и юга, ожидаются заморозки на поверхности почвы (ночью 26 сентября в большинстве районов северной части и в воздухе) 0...-3.
Какой будет погода 26 – 28 сентября / карты Укргидрометцентра
Какой будет погода в Украине дальше?
Синоптик Виталий Постригань рассказал, что с 25 сентября погоду в Украине будет формировать новый мощный антициклон "Petralilly", образовавшийся в сухом арктическом воздухе. Погода будет солнечная, однако достаточно прохладная.
В октябре средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы. Осадки будут колебаться в пределах нормы.
Синоптик Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что теплая зима в Украине будет продолжаться и в дальнейшем. Однако это не означает, что сильных морозов и снегопадов больше не будет. Они будут, хотя и значительно реже.