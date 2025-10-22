Когда в Украину придет ощутимое потепление и с чем это связано
- С 22 по 24 октября в Украине ожидается ощутимое потепление с повышением температуры до +13...+14 градусов днем.
- Потепление связано со сменой холодных потоков на более теплые с южных направлений, что приведет к комфортной осенней погоде без сильных ночных заморозков.
В течение 22 –24 октября в Украине будет не резкое, но ощутимое потепление. Значения температуры будут выше, а ночью не будет сильных заморозков.
Об этом в комментарии 24 Канала рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Когда в Украине будет тепло?
По словам синоптика, начиная со среды, 22 октября, потепление придет не резко, но ощутимо.
В том плане, что сейчас у нас дневной максимум +8, а там будет +13...+14 градусов,
– отметила Птуха.
Она добавила, что в Украине будет комфортная осенняя погода. Значения температуры будут немного выше и ночью не будет сильных заморозков. Ожидается, что будет облачно, однако можно рассчитывать на прояснения.
Представительница Укргидрометцентра объяснила, что потепление происходит в связи с изменением холодных потоков с севера на более теплые с южных направлений.
Когда и где ждать осадки?
Кроме того, в Укргидрометцентре сообщали, что в пятницу, 24 октября, в западных областях ожидаются умеренные осадки в течение суток. В некоторых центральных и северных областей синоптики прогнозируют дожди только в течение дня, ночью без существенных осадков.
"Будет поступать новый атмосферный фронт, что принесет преимущественно дождливую погоду", – отметила Наталья Птуха.
В южных регионах и в Крыму в течение ночи также не ожидается осадков, но уже днем местами пройдет незначительный дождь.