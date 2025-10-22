Когда в Украину придет ощутимое потепление и с чем это связано

В течение 22 –24 октября в Украине будет не резкое, но ощутимое потепление. Значения температуры будут выше, а ночью не будет сильных заморозков.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда в Украине будет тепло?

По словам синоптика, начиная со среды, 22 октября, потепление придет не резко, но ощутимо.

В том плане, что сейчас у нас дневной максимум +8, а там будет +13...+14 градусов,

– отметила Птуха.

Она добавила, что в Украине будет комфортная осенняя погода. Значения температуры будут немного выше и ночью не будет сильных заморозков. Ожидается, что будет облачно, однако можно рассчитывать на прояснения.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что потепление происходит в связи с изменением холодных потоков с севера на более теплые с южных направлений.

Когда и где ждать осадки?