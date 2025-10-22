Коли в Україну прийде відчутне потепління та з чим це пов'язано

Протягом 22 – 24 жовтня в Україні буде не різке, але відчутне потепління. Значення температури будуть вищі, а вночі не буде сильних заморозків.

Про це в коментарі 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли в Україні буде тепло?

За словами синоптикині, починаючи з середи, 22 жовтня, потепління прийде не різко, але відчутно.

У тому плані, що зараз у нас денний максимум +8, а там буде +13…+14 градусів,

– зауважила Птуха.

Вона додала, що в Україні буде комфортна осіння погода. Значення температури будуть трохи вищі та вночі не буде сильних заморозків. Очікується, що буде хмарно, проте можна розраховувати на прояснення.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що потепління відбувається у зв'язку зі зміною холодних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків.

Коли та де чекати опади?