В ближайшее время в Украине не стоит ожидать снег или сильные заморозки. Наоборот: температурный фон, начиная с 22 октября, немного повышается.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Придут ли заморозки?

Представительница Украинского гидрометеорологического центра отметила, что в течение ближайшей недели сильных заморозков в Украине не будет.

Пока, в течение 5 суток – недели, таких изменений, резкого холода или снега, у нас точно нет,

– ответила синоптик.

Она подчеркнула, что температурный фон в нашей стране немного повысится со среды, 22 октября.

В частности, 26 октября температура днем ожидается +7...+13 градусов, а ночью +2...+7 градусов. На Юге ночью может быть +4...+9 градусов, а днем +10...+16 градусов.

Что известно о дождях в Украине?