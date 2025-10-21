Чи випаде в Україні сніг і чи прийдуть заморозки найближчим часом
- Найближчим часом в Україні не очікується сніг чи сильні заморозки, температурний фон підвищується з 22 жовтня.
- 26 жовтня вдень температура складе +7…+13 градусів, вночі +2…+7 градусів, на Півдні вдень +10…+16 градусів.
Найближчим часом в Україні не варто очікувати сніг чи сильні заморозки. Навпаки: температурний фон, починаючи з 22 жовтня, трохи підвищується.
Про це в коментарі 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Чи прийдуть заморозки?
Представниця Українського гідрометеорологічного центру наголосила, що протягом найближчого тижня сильних заморозків в Україні не буде.
Поки що, протягом 5 діб – тижня, таких змін, різкого холоду чи снігу, у нас точно немає,
– відповіла синоптикиня.
Вона підкреслила, що температурний фон у нашій країні трохи підвищиться з середи, 22 жовтня.
Зокрема, 26 жовтня температура вдень очікується +7…+13 градусів, а уночі +2…+7 градусів. На Півдні уночі може бути +4…+9 градусів, а удень +10…+16 градусів.
Що відомо про дощі в Україні?
За даними Укргідрометцентру, з 21 по 22 жовтня в Україні не очікується сильних дощів, лише можливі незначні опади на сході та північному сході.
Температура повітря у ці дні, згідно з попереднім прогнозом, уночі коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 4 до 12 градусів тепла.
Протягом середи, 22 жовтня, у західних та південних регіонах температура повітря вдень очікується в межах від 11 до 16 градусів тепла.