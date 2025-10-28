Спасатели предупредили туристов о серьезной непогоде в Карпатах: апокалиптические кадры

Зимняя непогода от Карпат не отступает. Спасатели призывают быть осторожными в горах в ближайшие дни.

Какой будет погода в Карпатах?

В Карпатах прогнозируют ухудшение погоды в Карпатах, в частности опасные порывы ветра.

29 и 30 октября в горах ожидается значительное ухудшение погодных условий: скорость порывов ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности (желтый),

– предупредили в ГСЧС.

Спасатели просят тех, кто планирует поход в горы, быть максимально осторожными.

Из-за сильного ветра увеличивается риск падения деревьев, также ухудшается видимость и усложняется передвижение по горным маршрутам.

Обратите внимание! В ГСЧС призывают туристов установить мобильное приложение "Спасение в горах".



Это приложение предназначено для коммуникации туристов со спасателями, а именно для голосовых звонков и передачи сигналов SOS с географическими координатами.

